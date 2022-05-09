نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير اقوي كيراتين طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة كريم البانثينول للشعر، يعد البانثينول من الكريمات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج مشاكل كثيرة تواجه الشعر وعلاج تقصف وهيشان الشعر، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر وإعادة حيويته ولمعان الشعر، ويعد البانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوى على مواد طبيعية فعالة تساعد في إزالة القشرة وتنظيف الشعر، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن طريقة خلطة سحرية لحل مشاكل الشعر بالبانثينول.

تتعدد الوصفات الطبيعية وتتنوع في الحصول على شعر ناعم وصحي، ويظل كريم بانثينول من أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم بعلاج جميع مشاكل الشعر دون أن يتسبب في إضرار بالشعر، فهو آمن تماماً على الشعر، كما أنه يمكن أن يدخل مع المكونات الطبيعية ليضيف للشعر النعومة واللمعان الطبيعي، لذلك سوف نعرض لكى عزيزتي وصفه سحريه لتنعيم الشعر بالبانثينول.

إعداد وصفة طبيعية بالبانثينول لحل مشاكل الشعر

يعتبر البانثينول من أفضل الطرق التي تستخدم في علاج كل مشاكل الشعر، فهو من الوسائل التى تقدم لتنعيم و لتكثيف الشعر وملىء الفراغات خصوصاً في مقدمة الرأس، فهو فعال وممتاز لحل جميع مشاكل الشعر كما أنه يصلح لجميع أنواع الشعر.

إعداد وصفة بالبانثينول لتعليم الشعر وتكثيفه

المكونات

ملعقة كبيرة من البانثينول.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

كبسوله من فيتامين a.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الخام.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر بخلطة البانثينول

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله كريم البانثينول وزيت جوز الهند ونضيف إليهم كبسولة فيتامين a بعد تفريغها من الداخل لاخراج الزيت الذي بداخلها.

نضيف إليهم زيت الخروع ونقلب جميع المكونات حتى تمام التجانس.

نضع الخلطه على شعر نظيف وجاف ونتركه على الشعر لمدة ساعة.

يشطف الشعر بالماء والشامبو المخصص للشعر.

نكرر هذه الوصفة عند الحاجة.

هذه الوصفة تعمل على إعادة حيوية الشعر وإزالة التجاعيد من على الشعر لاحتوائها على كريم البانثينول الذي يرطب الشعر ويحميه من الجفاف، كما أنه يحتوى على زيت الخروع الممتاز في تكثيف الشعر وتطويله ويعمل على ملء الفراغات فهو يتميز لعلاج سقوط وإضعاف بصيلات الشعر، كما أنها تحتوى على فيتامين a الذي يضيف للشعر العناصر اللازمة التي تعمل على تقوية الشعر من الجذور للأطراف ويحتوى أيضاً على زيت جوز الهند الخام الذي يعمل على إكساب الشعر النعومة واللمعان، كما أنه يضيف للشعر الكثافه المطلوبة لاحتوائه على عناصر تعمل على بناء الشعر ومنع الشعر النعومة والحيوية، كما أن لزيت جوز الهند الفوائد العديدة في علاج مشاكل الشعر كما أنه يصلح لجميع أنواع الشعر، فهو من الزيوت الطبيعية التي تساعد في بناء وتصليح الشعر الهايش وإعادة الشعر صحته ولمعانة.