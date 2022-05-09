بطريقة فرد مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطعم طري ولذيذ

الفطير المشلتت من أشهى أنواع الفطير ومن المعروف دائما أن بلاد الصعيد هي البلاد الشهيرة في عمل الفطير المشلتت، حيث يمكننا تناول الفطير في وجبات متعددة على مدار اليوم حيث يمكننا تناوله في وجبات الغذاء وتناوله في وجبات العشاء والإفطار، وتوجد العديد من الإضافات الجانبية التي يمكننا تناول الفطير بها مثل العسل والجبنة وغيرها من الإضافات الأخرى التي تعمل على فتح الشهة وكذلك تعمل على إشباع المعدة، وتقوم العديد من سيدات المدن بشراء الفطير المشلتت من محلات المخبوازت حيث يقومون ببيعه بأغلى الأسعار بالإضافة إلى انهم يعملون على بيعه بطعم غير مقبول وغير الطعم الأصلي.

مكونات عمل وصفة الفطير المشلتت

خمسة أكواب من الدقيق.

ثلاث أكواب من السمنة السائلة.

كوبان إثنان من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كمية من الماء لتسهيل العجن.

خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل وصفة الفطير المشلتت