بطريقة فرد مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطعم طري ولذيذ

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الفطير المشلتت من أشهى أنواع الفطير ومن المعروف دائما أن بلاد الصعيد هي البلاد الشهيرة في عمل الفطير المشلتت، حيث يمكننا تناول الفطير في وجبات متعددة على مدار اليوم حيث يمكننا تناوله في وجبات الغذاء وتناوله في وجبات العشاء والإفطار، وتوجد العديد من الإضافات الجانبية التي يمكننا تناول الفطير بها مثل العسل والجبنة وغيرها من الإضافات الأخرى التي تعمل على فتح الشهة وكذلك تعمل على إشباع المعدة، وتقوم العديد من سيدات المدن بشراء الفطير المشلتت من محلات المخبوازت حيث يقومون ببيعه بأغلى الأسعار بالإضافة إلى انهم يعملون على بيعه بطعم غير مقبول وغير الطعم الأصلي.
مكونات عمل وصفة الفطير المشلتت
- خمسة أكواب من الدقيق.
- ثلاث أكواب من السمنة السائلة.
- كوبان إثنان من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كمية من الماء لتسهيل العجن.
- خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل وصفة الفطير المشلتت
- أحضري عجان كهربائي وضعي به خمسة أكواب من الدقيق مع خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث اكواب من الحليب مع ثلاثة أكواب من السمنة السائلة مع كمية قليلة من الماء وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى يتم عجنهما وتتمكني من الحصول على عجينة جيدة القوام وطرية.
- بعد الحصول على ذلك العجينة قومي بتركها لمدة ساعة واحدة حتى ترتاح بعد ذلك قومي بعمل كرات من هذه العجينة.
- اتركي هذه الكرات حتى ترتاح مرة أخرى، ثم قومي بفرد كرة من هذه الكرات وقومي بفرد كرة أخرى عليها وضعي كمية من السمنة وقومي بفردهما حتى تصبح رقيقة ودائرية متساوية.
- بعد ذلك قومي بإدخال هذه الفطيرة في الفرن وأتركيها حنى تنضج وتأخذ لون ذهبي شهي.
- عند وصولها إلى هذا اللون قومي بتركها حتى تبرد بعد ذلك قومي بتقديمها مع العسل أو الجبنة لتناولها بألذ وأشهى طعم ممكن.
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