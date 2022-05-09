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الكرواسون من أحلى المخبوزات التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار لأسرتك أو تقدميها لأطفالك للمدرسة بحشوة الشكولاتة التي يفضلها الأطفال أو بحشوة الجبن اللذيذة ومن المعروف أن طريقة الكرواسون الأصلية تأخذ وقت ومجهود كبير ولكن اليوم سنقدم لكي وصفة لتحضير الكرواسون بطريقة سريعة جدا وسهلة وبسيطة وبطعم ألذ من الكرواسون الجاهز. طريقة عمل الكرواسون الهش المكونات 5 أكواب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

كوب إلا ربع من الزبدة المذابة لدهن الطبقات.

جبنة فيتا أو شكولاتة دارك للحشو حسب الرغبة. طريقة التحضير في وعاء كبير وعميق نضع الخميرة والسكر ونضيف إليهم الحليب الدافئ ونقلبهم جيدا. نضيف إلى خليط الحليب والخميرة البيض والخل الأبيض ونقلب جيدا بالمضرب السلك اليدوي. نضيف الدقيق ومالملح إلى الخليط ونقلب جيدا بملعقة كبيرة خشب. نضع داخل العجين زبدة ونعجنها بواسطة اليد جيدا حتى نحصل على عجينة ملساء طرية. نقوم بتقسيم عجينة الكرواسون إلى جزئين متساويين نقسم كل جزء إلى أجزاء صغيرة متساوية. نقوم بترك عجينة الكرواسون ترتاح لمدة عشر دقائق، نقوم بفرد عجينة الكرواسون نضيف طبقة من الزبدة ونضع فوقها طبقة أخري من عجينة الكرواسون. وهكذا طبقة من عجينة الكرواسون وطبقة من الزبدة ونغطيها وندخلها إلى الفريزر لمدة نصف ساعة. نخرج عجينة الكرواسون من الفريزر ونقوم بفردها بفرادة العجين جيدا ثم نقوم بتقطيع عجينة الكرواسون بواسطة قطعة البيتزا إلى إثنى عشر قطعة مثلثة. نقوم بحشو الكرواسون بالجبنة أو الشكولاتة الدارك حسب الرغبة، نقوم بلف العجينة بعد حشوها على شكل رول. نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة من الزبدة ونضع داخلها الكرواسون مع مراعاة ترك مسافة بينهم. نغطي الكرواسون ونتركه ليختمر لمدة من ساعتين إلى ساعتين ونصف. بعد إختمار الكرواسون نقوم بدهنه ببيضة وملعقة من الخل الأبيض. ندخل الكرواسون لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في أول عشر دقائق. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الهش بطريقة بسيطة وسهلة - ثقفني

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