بطعم طري ومقرمش اصنعي عجينة الكريب المقرمشة مثل المطاعم وبحشوة الفراخ اللذيذة بطريقة الشيف منال العالم

الكريب من أهم مظاهر التبادل الثقافي في مطابخ دول العالم الغربي ​​، ظهرت الكريب لأول مرة في فرنسا ، في ذلك الوقت كانوا يعرفون فقط أنها كانت حلوة ، فكيف أصبحت مالحة؟ في دول البحر الأبيض المتوسط ​​، كان المصريون أول من جعلها لذيذة ، ثم أدخلوا عليها أنواعًا مختلفة من اللحوم والخضروات. الآن دعنا نتعرف كيف تصنع عجينة الكريب بنوعيها

طريقة عمل عجينة الكريب مثل الجاهزه

مكونات عمل عجينة الكريب :

كوب دقيق

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة

كوب من الحليب

نصف ملعقة فانيليا

٢بيضة

ملعقة سكر

طريقة تحضير عجينة الكريب :

نقوم بخلط كلا من اللبن والبيض سويا في الخلاط الكهربي واثناء الخفق نقوم بوضع السكر والفانليا ثم نقوم بسكب تلخليط في وعاء كبير ثم قومي بوضع الدقيق مع التقليب المستمر ثم ضيفي الزبد حتى يتداخل الخليط مع بعضه البعض ، ثم قومي بااداخل الوعاء داخل المبرد مدة نصف ساعة تقريبا وفي مقلاة خاصة بالكريب غير قابلة للالتصاق ادهني قليل من الزبد ثم بواسطة المغرفة ضعي القليل من العجين على المقلاة وتقلب على الوجهين حتى يصبح اللون ذهبي وهكذا .

طريقة عمل عجينة الكريب المقرمش

مكونات عمل عجينة الكريب المقرمش :

كوب من الدقيق

كوب حليب

كوب من الماء

٢ ملعقة من النشا

بيضة

ملعقة زيت

ملح وفلفل

طريقة تحضير عجينة الكريب المقرمش :

قومي بخفق جميع المكونات سويا ثم قومي بتركها مدة نصف ساعة او اقل ثم قومي بتسخين مقلاة الكريب مع دهنها بالزيت ثم قومي بتوزيع خليط العجين على المقلاة وتترك حتى تنضج من جميع الانحاء والحواف ، هذا العجين يكفي لاربع اشخاص ، يمكنك حشو الكريب الحشوة التي ترغبين هذا حسب الذوق .

طريقة عمل كريب الفراخ في المنزل

مكونات الحشوة :

تقطيع صدور دجاج شرائح

شرائح مشروم

جبن موتزاريلا ، وزيتون اسود

٢ ملعقة زيت

ملح وفلفل اسود

بهارات فراخ

طريقة تحضير :