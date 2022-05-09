نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الباذنجان بتتبيلة الثوم والخل في المنزل بطريقة المطاعم والطعم حكاية في المقال التالي
تعتبر الخضروات من اكثر الاشياء التي لا يمكننا الإستغناء عنها لانها ضرورية للجسم نتيجة لما تحتويه هذه الخضروات على قيمة غذائية عالية تعمل على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات، حيث نلاحظ العديد من الفتيات يعانون من مشكلات تساقط الشعر ونحافة الجسم ونقص الدم والانيميا كل هذه المشكلات ناتجة من نقص تناول الخضروات ونقص القيمة الغذائية في الأطعمة، لذلك علينا بتناول هذه الخضروات مثل تناول الفلفل الأخضر والباذنجان، حيث يمكننا تناول الباذنجان بالعديد من الطرق حيث يوجد هناك العديد من الناس يقومون بعمل الباذنجان في صينية بالبشاميل أو عمله كمخلل مع الثوم والخل والبعض الآخر يقوم بقليه في الزيت ولكن تعتبر طريقة الباذنجان بالثوم والخل من اشهى انواع المخللات.
مكونات عمل وصفة الباذنجان بالثوم والخل
- خمسة حبات من الباذنجان.
- كمية من الماء لسلق الباذنجان.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة عمل وصفة الباذنجان بالثوم والخل
- أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة واتركيها حتى تغلي جيدا.
بعد غليان الماء قومي بوضع الباذنجان حتى يتم سلقه جيدا بعد سلقه جيدا قوني برفعه من على النار وأتركيه لمدة عشرة دقائق.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من الملح مع ربع كوب من الخل الأبيض مع خمسة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بفتح الباذنجان في المنتصف ثم قومي بوضع كمية من خلطة الثوم والخل في الفتحة التي قومنا بفتحها للباذنجان.
- كرري عمل نفس هذه الخطوات مع باقي كمية الباذنجان حتى نفاذ الكمية.
- بعد ذلك أتركي الباذنجان حتى يبرد ثم قومي بإدخاله في الثلاجة واتركيه حتى يبرد، بعد ذلك قومي بإخراجه من الثلاجة وبذلك تكوني حصلتي على أجمل وصفة من الباذنجان بالثوم والخل بأبسط الطرق وبدون تكلفة وغير مجهود ويمكننا تناوله مع العديد من المأكولات المختلفة.
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