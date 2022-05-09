طريقة عمل مخلل الباذنجان بتتبيلة الثوم والخل في المنزل بطريقة المطاعم والطعم حكاية

تعتبر الخضروات من اكثر الاشياء التي لا يمكننا الإستغناء عنها لانها ضرورية للجسم نتيجة لما تحتويه هذه الخضروات على قيمة غذائية عالية تعمل على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات، حيث نلاحظ العديد من الفتيات يعانون من مشكلات تساقط الشعر ونحافة الجسم ونقص الدم والانيميا كل هذه المشكلات ناتجة من نقص تناول الخضروات ونقص القيمة الغذائية في الأطعمة، لذلك علينا بتناول هذه الخضروات مثل تناول الفلفل الأخضر والباذنجان، حيث يمكننا تناول الباذنجان بالعديد من الطرق حيث يوجد هناك العديد من الناس يقومون بعمل الباذنجان في صينية بالبشاميل أو عمله كمخلل مع الثوم والخل والبعض الآخر يقوم بقليه في الزيت ولكن تعتبر طريقة الباذنجان بالثوم والخل من اشهى انواع المخللات.

مكونات عمل وصفة الباذنجان بالثوم والخل

خمسة حبات من الباذنجان.

كمية من الماء لسلق الباذنجان.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل وصفة الباذنجان بالثوم والخل