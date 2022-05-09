طريقة عمل سلطة المكرونة الإيطالية الأكلة الأنسب مع إرتفاع درجات الحرارة

سلطة المكرونة الإيطالية الشهيرة وخاصة في فصل الصيف فهي من الوجبات الكاملة العناصر الغذائية والمشبعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلي إمكانية أكلها باردة في أي وقت من اليوم كوجبة خفيفة، وهكذا فأنها مناسبة لوجبات العشاء أو في الغداء صحي، لذا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال الطرق المختلفة لعمل سلطة المكرونة الشهية.

سلطة المكرونة الإيطالية

إذا كنت من عشاق الطبق الواحد الكامل المكونات الغذائية، فسلطة المكرونة من هذه الأطباق، حيث أنها يسهل وضع الكثير من الخضراوات والبروتين بها، بالإضافة إلى إنها من المصادر الغنية بالكربوهيدرات النشويات، ولتعزيز الطعم تضاف الإضافات البسيطة كما سنرى معا :

طريقة عمل المكرونة الإيطالية

المكونات المطلوبة

كوب من المكرونة.

ثمرة من الكبوتشي أو الخس.

ثمرة واحدة من الجزر.

ربع كوب من الذرة المسلوقة أو المعلبة.

ملح حسب الرغبة.

صلصة المكرونة

علبة زبادي أو كوب من اللبن الرايب.

٢ فص ثوم مهروس ناعم.

عصير نصف ليمونه.

٥ ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير سلطة المكرونة

تُسلق المكرونة في إناء الطهي وتغطي بالماء مع إضافة القليل من الملح والزيت. تخلط مكونات الصلصة كلها معا وتقلب جيدا. يقطع الجزر و الخس إلي قطع صغيرة جدا قدر الإمكان، ليسهل امتصاصها للصلصة وتجانسها مع المكرونة. تصفي المكرونة جيدا وتوضع في غناء الصلصة وتقلب جيدا، ثم توضع في طبق التقديم، ويمكنك تزين المكرونة بالقليل من الجب البرمزان. تقدم سلطة المكرونة باردة. يمكنك إضافة قطع الفراخ المسلوقة المقطعة صغيرا، أو التونة القطع بعد تصفيتها من الزيوت، وأيضا لكي حرية اختيار النوع المفضل من الخضراوات حيث أنه من الممكن إضافة الليل من حبات البسلة بد سلقها، أو إضافة الشبت و البقدونس.

وبهذا تكونين قد قمتي بإعداد أكلة إيطالية غنية بالعناصر والمواد الغذائية المفيدة، سيحبها الكبير والصغير فيغ أسرتك، فضلا عن طريقة إعداد ها البسيطة التي يسهل على الأطفال من سن عشر سنوات عملها بنفسهم، والاستمتاع بوجبة مشبعة تحتوي على الخضراوات والنشويات اللازمة لبناء أجسادهم وعقولهم في حر الصيف.