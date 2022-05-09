بخلطة المحشي اللذيذة طريقة عمل محشي ورق العنب بالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ

يعد المحشي من اكثر المأكولات الشهية واللذيذة والتي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار نظرا لطعمه الجميل الرائع، حيث يمكننا تناول المحشي بالأصناف والأشكال المختلفة، حيث يوجد هناك العديد من الخضروات المختلفة التي يمكننا حشوها بالأرز أو اللحمة المفرومة مثل البطاطس والباذنجان الأسمر والباذنجان الابيض والكرنب وورق العنب والكوسة وغيرها من الخضروات الأخرى التي يمكننا تناولها، حيث يعتبر ورق العنب من أشهى المحاشي التي يمكننا تناولها حيث يعتبر ورق العنب من المحاشي التي يمكننا حشوها باللحمة المفرومة مع الأرز وتعتبر خلطة محشي ورق العنب من الخلطات البسيطة الغير مكلفة وتتواجد في كل منزل مثل الأرز والكزبرة الخضراء والبقدونس والطماطم والبصل وبعض البهارات التي تضيف نكهة رائعة لورق العنب.

مكونات عمل وصفة محشي ورق العنب

كيلو واحد من ورق العنب.

كوبان إثنان من الأرز.

كوب واحد من عصير الطماطم.

حبتان إثنان من الطماطم.

حبتان إثنان من البصل.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر.

ربع كوب من الشبت الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.

طريقة عمل وصفة محشي ورق العنب