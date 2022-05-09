نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة المحشي اللذيذة طريقة عمل محشي ورق العنب بالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
يعد المحشي من اكثر المأكولات الشهية واللذيذة والتي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار نظرا لطعمه الجميل الرائع، حيث يمكننا تناول المحشي بالأصناف والأشكال المختلفة، حيث يوجد هناك العديد من الخضروات المختلفة التي يمكننا حشوها بالأرز أو اللحمة المفرومة مثل البطاطس والباذنجان الأسمر والباذنجان الابيض والكرنب وورق العنب والكوسة وغيرها من الخضروات الأخرى التي يمكننا تناولها، حيث يعتبر ورق العنب من أشهى المحاشي التي يمكننا تناولها حيث يعتبر ورق العنب من المحاشي التي يمكننا حشوها باللحمة المفرومة مع الأرز وتعتبر خلطة محشي ورق العنب من الخلطات البسيطة الغير مكلفة وتتواجد في كل منزل مثل الأرز والكزبرة الخضراء والبقدونس والطماطم والبصل وبعض البهارات التي تضيف نكهة رائعة لورق العنب.
مكونات عمل وصفة محشي ورق العنب
- كيلو واحد من ورق العنب.
- كوبان إثنان من الأرز.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- حبتان إثنان من الطماطم.
- حبتان إثنان من البصل.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر.
- ربع كوب من الشبت الأخضر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.
طريقة عمل وصفة محشي ورق العنب
- أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار واتركيها حتى تغلي بعد ذلك قومي بوضع كمية من ورق العنب في هذا الماء لمدة ثلاث دقائق ثم قومي برفعه وقومي بتصفيته من الماء.
- أحضري وعاء بعد ذلك كبير وضعي به كوبان إثنان من الأرز مع نصف كوب من عصير الطماطم وقومي بتقطيع حبتان إثنان من الطماطم مع حبتان من البصل إلى قطع صغيرة ثم قومي بإضافة نصف كوب من الكزبرة والبقدونس الأخضر مع ربع كوب من الشبت الأخضر وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع الملح مع بهارات وقومي بمزج هذه المكونات جيدا ثم احضري ورق العنب وقومي بحشوه ولفه ثم قومي بوضعه في حلة.
- بعد الإنتهاء من عمل هذه الكمية قومي بتسوية محشي ورق العنب على نار هادئة وعند نضجه قومي برفعه من على النار واتركيه ليبرد ثم قومي بتقديمه بألذ طعم.
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