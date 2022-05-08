بمقادير بسيطة اعملي عيش الكريب الناجح في البيت زي المطاعم بالظبط

يعد عيش الكريب الناجح من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وهي عبارة عن عجين يتم تحميره من الأعلى والأسفل ويتم حشوه حسب الرغبة، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بطعم جذاب ومذاق رائع مثل المطاعم، كما يتكون هذا العيش من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والزيت ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يتم تحضيره في عشر دقائق، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل عيش الكريب الناجح بطريقة بسيطة في المنزل دون الحاجة لشراءه من الخارج.

مقادير عمل عيش الكريب الناجح

يحتوي عيش الكريب الناجح على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ أكواب من الماء.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير عيش الكريب بشكل رائع وناجح مثل المطاعم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلبهم بشكل جيد حتى تجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة حبة البيض مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب بشكل مستمر حتى نحصل على خليط سميك. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت مع الخلط، ثم نغطي الإناء ونتركه يرتاح لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. نقوم بتسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالقليل من الزيت ثم نقوم بإضافة ثلث كوب من العجين في منتصف المقلاة. ثم نتركه لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى ينضج ثم نقلبه لمدة دقيقتين على الجهة الآخرى حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها وهكذا في باقي العجين حتى تنتهي الكمية ثم نحشوه حسب الرغبة حيث يمكن حشوه باللحم أو الشكولاه. وهنا نكون قدمنا أحلى طبق عيش كريب لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-