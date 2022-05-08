صحة

ما هو منظار القولون الذي أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم وكيفية التحضير لإجرائه

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عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” خضوع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد 8 مايو، إلى منظار القولون في  مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة وقرر الأطباء بقاءه في المستشفى للراحة لبعض الوقف، نقلا عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، ما أثار التساؤلات ما هو منظار القولون.

ما هو منظار القولون؟

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما هو منظار القولون الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم، ما جعلنا نرصد أبرز المعلومات عن تنظير القولون في هذا التقرير.

ومنظار القولون أو تنظير القولون هو فحص طبي للأمعاء الغليظة لمعرفة ما بداخلها بداية من الجزء الأسفل مرورا بمنطقة المستقيم، ومنطقة القولون وصولا إلى الطرف الأسفل من الأمعاء؛  من خلال جهاز خاص عبارة عن تلسكوب رفيع ومرن يتم تمرير من فتحة الشرج.

كيفية إجراء منظار القولون الذي أجراه الملك سلمان
كيفية إجراء تنظير القولون الذي أجراه الملك سلمان

مدة إجراء تنظير القولون

وحول مدة إجراء تنظير القولون فإنه العملية تستغرق في بعض الأحيان ما يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

ويحتوي المنظار على قناة ضوئية تمكن الأطباء من الرؤية داخل الأمعاء الغليظة والقولون بالإضافة إلى تمكينه من أخذ عينات من داخل القولون لفحصها في الخارج لتشخيص أسباب التغييرات في الأمعاء، والبحث عن علامات مبكرة من السرطان في القولون والمستقيم.

مسار تنظير القولون
مسار تنظير القولون

نصائح قبل إجراء منظار القولون

ووضع أطباء عدد من الإرشادات والنصائح لابد من اتباعها قبل إجراء منظار القولون بأسبوع على الأقل، تتمثل فيما يلي:-

  • تجنب تناول الحبوب مثل القمح والشوفان والأرز
  • التوقف عن تناول الفواكه والخضروات اللينة.
  • من الأدوية التي قد تساعد على سيولة الدم وتتسبب في التعرض للنزيف، مثل مضادات الالتهابات.
  • زيادة معدل شرب المياه والسوائل التي تساعد على تليين الأمعاء قبل يومين من التحضير للعملية.
  • تجنب أطعمة مصبوغة  باللون البرتقالي أو الأحمر لعدم إحداث أي تغير في لون القولون.
  • تناول الأدوية الملينة للأمعاء خلال فترة الظهيرة قبل إجراء العملية أو في الوقت الذي يحدده الطبيب المتابع للحالة.
  • يجب أن يحضر مع المريض الراغب في إجراء منظار القولون مرافق في المستشفى أو المستوصف لمساعدته في العودة إلى المنزل بعد الانتهاء من إجراءه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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