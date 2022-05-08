نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو منظار القولون الذي أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم وكيفية التحضير لإجرائه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” خضوع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد 8 مايو، إلى منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة وقرر الأطباء بقاءه في المستشفى للراحة لبعض الوقف، نقلا عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، ما أثار التساؤلات ما هو منظار القولون.

ما هو منظار القولون؟

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما هو منظار القولون الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم، ما جعلنا نرصد أبرز المعلومات عن تنظير القولون في هذا التقرير.

ومنظار القولون أو تنظير القولون هو فحص طبي للأمعاء الغليظة لمعرفة ما بداخلها بداية من الجزء الأسفل مرورا بمنطقة المستقيم، ومنطقة القولون وصولا إلى الطرف الأسفل من الأمعاء؛ من خلال جهاز خاص عبارة عن تلسكوب رفيع ومرن يتم تمرير من فتحة الشرج.

#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk — واس الأخبار الملكية (@spagov) #الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022

مدة إجراء تنظير القولون

وحول مدة إجراء تنظير القولون فإنه العملية تستغرق في بعض الأحيان ما يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

ويحتوي المنظار على قناة ضوئية تمكن الأطباء من الرؤية داخل الأمعاء الغليظة والقولون بالإضافة إلى تمكينه من أخذ عينات من داخل القولون لفحصها في الخارج لتشخيص أسباب التغييرات في الأمعاء، والبحث عن علامات مبكرة من السرطان في القولون والمستقيم.

نصائح قبل إجراء منظار القولون

ووضع أطباء عدد من الإرشادات والنصائح لابد من اتباعها قبل إجراء منظار القولون بأسبوع على الأقل، تتمثل فيما يلي:-