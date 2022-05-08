نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو منظار القولون الذي أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم وكيفية التحضير لإجرائه في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” خضوع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد 8 مايو، إلى منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة وقرر الأطباء بقاءه في المستشفى للراحة لبعض الوقف، نقلا عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، ما أثار التساؤلات ما هو منظار القولون.
ما هو منظار القولون؟
وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما هو منظار القولون الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم، ما جعلنا نرصد أبرز المعلومات عن تنظير القولون في هذا التقرير.
ومنظار القولون أو تنظير القولون هو فحص طبي للأمعاء الغليظة لمعرفة ما بداخلها بداية من الجزء الأسفل مرورا بمنطقة المستقيم، ومنطقة القولون وصولا إلى الطرف الأسفل من الأمعاء؛ من خلال جهاز خاص عبارة عن تلسكوب رفيع ومرن يتم تمرير من فتحة الشرج.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
مدة إجراء تنظير القولون
وحول مدة إجراء تنظير القولون فإنه العملية تستغرق في بعض الأحيان ما يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.
ويحتوي المنظار على قناة ضوئية تمكن الأطباء من الرؤية داخل الأمعاء الغليظة والقولون بالإضافة إلى تمكينه من أخذ عينات من داخل القولون لفحصها في الخارج لتشخيص أسباب التغييرات في الأمعاء، والبحث عن علامات مبكرة من السرطان في القولون والمستقيم.
نصائح قبل إجراء منظار القولون
ووضع أطباء عدد من الإرشادات والنصائح لابد من اتباعها قبل إجراء منظار القولون بأسبوع على الأقل، تتمثل فيما يلي:-
- تجنب تناول الحبوب مثل القمح والشوفان والأرز
- التوقف عن تناول الفواكه والخضروات اللينة.
- من الأدوية التي قد تساعد على سيولة الدم وتتسبب في التعرض للنزيف، مثل مضادات الالتهابات.
- زيادة معدل شرب المياه والسوائل التي تساعد على تليين الأمعاء قبل يومين من التحضير للعملية.
- تجنب أطعمة مصبوغة باللون البرتقالي أو الأحمر لعدم إحداث أي تغير في لون القولون.
- تناول الأدوية الملينة للأمعاء خلال فترة الظهيرة قبل إجراء العملية أو في الوقت الذي يحدده الطبيب المتابع للحالة.
- يجب أن يحضر مع المريض الراغب في إجراء منظار القولون مرافق في المستشفى أو المستوصف لمساعدته في العودة إلى المنزل بعد الانتهاء من إجراءه.
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