طريقة عمل كيكة العشر دقائق الاقتصادية السريعة بمقادير سهلة وبطعم هش وخفيف

الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأنها مهمة وضرورية للجسم، حيث تعمل الحلويات على مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم حيث تعتبر هذه الحلويات مصدر لغذاء المخ حيث تعمل الحلويات على سريان الدم في الجسم والمخ وتنشيط الدورة الدموية وتنشيط خلايا المخ لذلك لا يمكننا الإستغناء عن هذه الحلويات، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الجلاش والكيك والكنافة والبسبوسة وغيرها من الانواع المختلفة من الحلويات، وتعتبر الكيك من ابسط أنواع الحلويات حيث يمكننا تناول الكيك خلال عشرة دقائق فقط حيث يمكننا عمل الكيك بالعديد من الطرق والوصفات والحشوات المختلفة ومنها البعض من الناس يقومون بعمل الكيك بالفانيليا أو عمله بالشيكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة التي ترغبين بها وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل الكيك خلال عشرة دقائق فقط.

مكونات عمل كيك العشر دقائق

ثلاث حبات من البيض.

كوبان إلا ربع من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب واحد إلا ربع من الزيت.

طريقة عمل كيك العشر دقائق