نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة العشر دقائق الاقتصادية السريعة بمقادير سهلة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي
الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأنها مهمة وضرورية للجسم، حيث تعمل الحلويات على مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم حيث تعتبر هذه الحلويات مصدر لغذاء المخ حيث تعمل الحلويات على سريان الدم في الجسم والمخ وتنشيط الدورة الدموية وتنشيط خلايا المخ لذلك لا يمكننا الإستغناء عن هذه الحلويات، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الجلاش والكيك والكنافة والبسبوسة وغيرها من الانواع المختلفة من الحلويات، وتعتبر الكيك من ابسط أنواع الحلويات حيث يمكننا تناول الكيك خلال عشرة دقائق فقط حيث يمكننا عمل الكيك بالعديد من الطرق والوصفات والحشوات المختلفة ومنها البعض من الناس يقومون بعمل الكيك بالفانيليا أو عمله بالشيكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة التي ترغبين بها وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل الكيك خلال عشرة دقائق فقط.
مكونات عمل كيك العشر دقائق
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبان إلا ربع من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت.
طريقة عمل كيك العشر دقائق
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب إلا ربع من السكر وقومي بخفق البيض مع السكر جيدا.
- بعد ذلك ضيفي كوب إلا ربع من الزيت واخفقي مرة اخرى، ثم أحضري وعاء كبير وقومي بتفريغ مكونات الخلاط وضعيها في هذا الوعاء وضعي عليها كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وكوب واحد من الحليب وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى يصبح مخلوط شبه سائل.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب هذا الخليط في الصينية.
- قومي بتشغيل الفرن وأتركيها حتى تسخن وغند سخونتها قومي بإدخال صينية الكيك في الفرن وأتركيها حتى ترتفع كميتها وتنضج جيدا.
- عند نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد وقومي بتقطيعها وقومي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بأشهى وألذ طعم.
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