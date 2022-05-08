لكل عروسة اعملي خلطة كريم بانثينول السحري لتفتيح فوري للبشرة والأماكن الحساسة

تعد خلطة كريم بانثينول للتبييض من الخلطات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة بشكل فوري ومضمون في فترة قصيرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية ضارة تؤدي إلى تلف البشرة، فهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة في وقت قصير حيث يحتوي البانثينول على مادة تعمل على تفتيح وتبييض الاماكن الداكنة، كما تتكون هذه الخلطة على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والبانثينول والليمون ويعرف عن الليمون بأنه مقشر قوي يعمل على تفتيح البشرة وتغذية البشرة وإعطاءه الحيوية واللمعان، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بانثينول للتبييض الفوري في المنزل.

مكونات خلطة كريم بانثينول للتبييض

تتكون خلطة كريم بانثينول للتبييض من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٥ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

القليل من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من كريم بانثينول.

مقدار ملعقتان من اللبن المجفف.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة كريم بانثينول للتبييض يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط النشا مع اللبن المجفف ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الكريم على الخليط ونستمر بالتقليب حتى تتداخل المكونات. ثم بعد ذلك نقوم ملعقتان من عصير الليمون مع زيتون الزيتون على باقي المكونات ونستمر بالخلط حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوم كريمي نستطيع فرده على البشرة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق خلطة كريم بانثينول للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر للتخلص من أي شوائب أو أتربة، ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة بالكامل. نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. نقوم باستخدام هذه الخلطة مرتين خلال الأسبوع لمدة شهر حتى نحصل على نتائج سحرية ومضمونة لكل عروس في زفافها.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم بانثينول على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-