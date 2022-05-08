نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل توابل الفراخ في المنزل بنكهة قوية بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توابل الفراخ ، من الوصفات التي تضيف طعم ومذاق لذيذ ومبهر للفراخ، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل خلطة بهارات الفراخ التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الفراخ.

مكونات توابل الفراخ

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

وملعقة كبيرة كركم.

ملعقتين كبار كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقتين كبار كاري.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

وملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتين كبار زعتر يابس.

ملعقتين كبار زنجبيل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الفراخ وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار مطحنة الخلاط ونضع فيها جميع المكونات.

ثم نقوم بطحن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط ناعم ومتجانس.

بعد ذلك نقوم بالاحتفاظ بالتوابل في برطمان محكم الغلق حتي لا تفقد التوابل نكهتها.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل خلطة بهارات الحواوشي التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة أو صوص الباربكيو أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: