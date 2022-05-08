بملعقة واحدة من هذا المكون اقلي البطاطس بدون ما تتشرب نقطة زيت واحدة طريقة عبقرية وصحية جدا

من المعروف أن البطاطس هي الأكلة المفضلة لدى الجميع خصوصا الأطفال، ولكن تواجه الأمهات مشكلة تشرب البطاطس المقلية الزيت كثيرا مما يجعلهم في حالة قلق بسبب الضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك الزيت على أطفالهم؛ لذا يلجأن إلى شبكة الإنترنت لمعرفة الطريقة التي تساعدهم في التخلص من هذه المشكلة.

بطاطس بدون زيت وصحية جدا

لمعرفة الطريقة التي تجعل البطاطس صحي وآمن على الأطفال يجب معرفة المكونات التي هي السر في ذلك.

كما يجب معرفة طريقة التحضير واتباع الخطوات خطوة بخطوة للحصول على الطعم المطلوب.

المكونات:

ثلاثة من ثمرة البطاطس.

ملعقة واحدة من البهارات المشكل.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

ربع ملعقة شطة حسب الرغبة.

زعتر.

ملح حسب الرغبة.

رشة قرفة.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بطريقة صحية وبدون زيت

لتحضير ألذ بطاطس تناسب أذواق الصغار والكبار وفي نفس الوقت صحية وليس بها أضرار يجب اتباع تلك الخطوات: