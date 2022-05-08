ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

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البطاطس المقلية، عند الذهاب إلى المطاعم نجد أن طبق البطاطس المقلية من الأطباق الأساسية التى يطلبها الجميع بجانب الأكلات، فهي تكون ذات طعم مميز ومقرمش، وذات لون جذاب، لذلك يرغب الكبار والصغار في تناولها بشكل دائم بجانب جميع الوجبات، وعلى الرغم من تعدد طرق تسوية البطاطس فمنها المسلوقة ومنها المهروسة، ولكن المقلية من أكثر الأنواع التى يفضل الكثير تناولها، ولكن تندهش الأمهات من البطاطس المقلية في المطاعم والتى يتم قليها في المنزل، حيث تقدم في المطاعم بطعم وقرمشه مميزة، ولكن عند قليها في المنزل تكون ليست بنفس الطعم، لذلك سوف نذكر لكم طريقة قلي البطاطس المقرمشة مثل المطاعم.
طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم
يسألن جميع ربات البيوت عن سر جعل بطاطس المطاعم مقرمشة وذات لون ذهبي مميز، حيث تتعدد أنواع البطاطس التى تباع في الأسواق، ولابد عند الشراء اختيار البطاطس حمراء اللون من الخارج والمتخصصة للقلي والقرمشة، كما اختيار زيت القلي يعد من عوامل نجاح البطاطس المقلية، ولتحضير بطاطس مقرمشة مثل المطاعم، لابد من توافر المكونات التالية.
- كيلو من البطاطس المتخصصة للقلي.
- ماء بارد.
- ملح وخل وعصير ليمون.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم
هناك عدة خطوات تساعد على قلي البطاطس مثل المطاعم، حتى تسعدي أفراد أسرتك والتخلص من شرائها من الخارج، لذلك تابعي الخطوات التالية.
- أولاً لابد من تقشير الطبقة الخارجية من البطاطس.
- غسل البطاطس بالماء البارد وتقطيعها إلى أصابع طويلة.
- يتم نقع البطاطس في ماء بارد ويضاف إليه خل وملح وعصير ليمون.
- وضع البطاطس بالماء في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- اختيار زيت مخصص للقلي.
- بعدها يتم إخراج البطاطس من الثلاجة وتجفيفها من الماء.
- نضع البطاطس في الزيت بعد تسخينه جيداً للقلي حتى يصبح اللون ذهبي فاتح.
- تليها خطوة وضع البطاطس في الفريزر لمدة ربع ساعة.
- ثم يتم إخراج البطاطس من الفريزر وقليها مرة أخري حتى يصبح لونها ذهبي مميز.
- ثم نقوم بعد ذلك بإخراج البطاطس من الزيت على ورق تنشيف للتخلص من الزيت الزائد.
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