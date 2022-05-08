تحذير من طريقة طهي المكرونة بطرق خطيرة.. احذروا قبل فوات الأوان

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تحذير من طريقة طهي المكرونة، المكرونة واحدة من أشهر الأكلات التي يتم تناولها بشكل عام، كما أنها يتم طهيها بأكثر من طريقة ولها العديد من الوصفات التي يتم تنفيذها في البيت، ولكن عليك تجنب بعض من الخطوات التي يمكن تنفيذ المكرونة بها بسبب أنها تعمل على تعريض الخطر للكثير من الأشخاص، دعونا نتعرف على ما هي العلامات التي تؤدي إلى حدوث ذلك، بجانب كيفية طهيها من الأساس.
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أخطار طهي المكرونة بهذه الطريقة احذروا قبل فوات الأوان
هناك بعض من الخطوات التي يلزم التحذير بشأنها جيداً وذلك لأنها يمكن أن تتسبب في تعريض الحياة للخطر، فالكثير من الأطباء حذروا بشأن ذلك بجانب، لنتعرف على جميع الأخطاء بشأن هذا الأمر، وتأتي هكذا:
- لا يجب أن نحسب الملح المتواجد بداخل طهي المكرونة، فعند زيادته أو تقليل نسبته سيكون ذلك شيء لا يمكن علاجه بالصلصة أو غيره من الطرق.
- عند عمل الكثير من المعكرونة يتم استخدام ثلث ملعقة من الملح فقط وذلك لكمية تصل إلى ثلث كيلو من المعكرونة أي يعني إضافة ملعقة الا ربع في حين طهي كيلو من المكرونة.
- الانتباه الجيد إلى جميع الأشياء التي يتم إضافتها إلى المكرونة من البهارات وكذلك اللحم أو الدجاج وغيره من الأشياء.
- كذلك عملية الغليان يلزم الحذر منها حتى لا يتم الالتصاق بالوعاء.
نصائح بشأن طهي المكرونة
يمكن أن ندلكم إلى بعض من النصائح التي تساعدك في طهي المكرونة بشكل صحيح للغاية، والتي تأتي هكذا:
- عند عمل المكرونة الطويلة يلزم أن يتم وضع زيت الزيتون معها بجانب الصلصة الكريمية الخفيفة.
- ولكن عند تنفيذ أشكال أخرى من المكرونة عليكم وضع صلصلة أكثر سمكا لتساعد في جعلها أفضل.
- يمكن غلي المكرونة ولا يجب أن يتم طهيها بشكل كامل حيث توضع بداخل الصلصلة حتى نحصل على صلصلة بها ماء من تواجد المكرونة بداخلها.
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