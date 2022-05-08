لن تتخيلي جمال شفايفك.. بملعقة نشا أعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

الروج من أساسيات حقيبة كل بنت في هذه الأيام، وهناك الكثير من الألوان المختلفة، مع العلم أنه يوجد لون واحد وله أكثر من درجة ولا يعرف الفرق بينهما إلا الأشخاص ذو الخبرة الكبيرة، ولكن معظم أنواع الروج الرخيصة الثمن تؤدي إلى جفاف الشفاه وتشققها، لأنه مصنوع من مواد غير طبيعية، معنا في كلمات السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل روج بمكون واحد فقط وهو النشا، مع العلم أن هذا الروج سوف يكون ثابت خلال 24 ساعة، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير الثابت في البيت باستخدام النشا

النساء تعشق الألوان، والله سبحانه وتعالى خلق لنا الكثير من الأشياء الطبيعية التي يمكنك استخدامها في العديد المنتجات الطبيعية المفيدة في حياتنا اليومية، فمثلا البنجر يعطي اللون الأحمر، والخضروات تعطي الأخضر والكركم يعطي اللون الأصفر، ونحن سوف نقدم لكم مكونات عمل روج طبيعي في المنزل في أسرع وقت ممكن، وتتلخص هذه المكونات في:

ملعقتين من الفازلين الطبيعي.

ملعقة من أي لون طبيعي ترغبين في استخدامه في الروج.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

أو ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طبق تحضير الروج بداخله.

طريقة تحضير الروج في البيت في أسرع وقت ممكن

الروج يعطي للوجه المنظر الجميل الذي يجذب الكثير إليها، ومعظم الأطفال يحبون وضع الروج في المناسبات والأعياد، ولهذا السبب حاولنا تحضير روج طبيعي صحي لا يضر بالشفاه، وعلى وجه الخصوص الأطفال، والمنتج الذي سوف نقدمه لكم ليس روج فقط، وإنما هو مرطب قوي وطبيعي، ونحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الروج: