مكونات أطعم خلطة محشي.. جهزي أروع محشي بهذه الطريقة وسترين بعينيك انبهار عائلتك بها

مكونات أطعم خلطة محشي، الجميع في المناسبات يلجأ إلى إعداد المحشي بكافة أنواعها، حيث أنه يزين أس مائدة طعام ويعطي لباقي الطعام مذاق خاص، وهذا ما يجعل العديد من سيدات البيوت أن تقبل على إعداده، ولكن تواجههم مشكلة في تحضير الخلطة الخاصة بالمحشي فهي التي تتحكم في المذاق الخاص به، ويجعله مميز عن غيره، لذا أردنا أن نتناول معكم في هذا التقرير أهم الخطوات الخاصة بعمل خلطة المحشي.

طريقة تحضير أطعم طاجن للولائم والعزومات الراقية والضيافة الأنيقة

طريقة خلطة المحشي‎‏

أن هذا الطريقة التي نقوم بسردها لكم من أكثر الطرق شيوعا، واستخداما، حيث جميع ربات البيوت يقومن باتباعها وعمل أفضل حشوة المحشي بمختلف أنواعه، وأهم المكونات التي يلزم إحضارها هي:-

‎‏مقادير عمل خلطة المحشي:

إحضار واحد كيلو فقط من الطماطم.

إحضار عدد 2 حبة من البصل.

إحضار واحد كيلو من الأرز.

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ملعقة صغيرة من النعناع.

إحضار ملعقة صغيرة من البقدونس.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الطماطم المغسلة وكذلك البصل، وثلاث ملاعق من الماء، ويتم خلطهم جيدا. نحضر طاسة ونضع فيها القليل من السمنة و ننزل بعصير الطماطم والبصل إليها. نهدأ النار على الخليط السابق حتى يصل إلى قوام سميك. نضع كلا من التوابل والبهارات، ونستمر في التقليب. ننتظر حتى تبرد الصلصة جيدا، من ثم نضع عليها الارز، ونضيف كلا من النعناع والكزبرة والسبت. يتم استخدام القليل من السمن أو الزيت في حالة كانت الحشوة جافة، وغير لامعة.

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