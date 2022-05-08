نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة لعمل الكريب في المنزل بأسهل المكونات شهي ولذيذ جدا في المقال التالي
يعد الكريب من المأكولات البان كيك الخفيفة، وهو أكلة فرنسية الأصل ظهرت في فرنسا وكانت يقتصر الكريب كصنف من أصناف الحلويات، وكثير من السيدات تبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل الكريب، وتشتكي من أنه لا يجهز معها مثل المحالات، وهذا على الرغم من المكونات البسيطة للكريب والمتوافرة في كل بيت، واليكِ طريقة عمل الكريب بمكونات بسيطة وسهلة، وسوف تحصلي على كريب مثل الجاهز تماماً إذا قومي بعمل الوصفة بالكامل.
طريقة عمل الكريب في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة
يفضل الكثير من الأطفال بل والكبار مؤخراً المأكولات السريعة واللذيذة في نفس الوقت، ويعد الكريب من المأكولات الخفيفة التي يعشقها الكثيرون وخاصة بصنفيها الحلو والحادق، فمنذ عرف الكريب وكثير من الأشخاص يحبون تناوله وخاصة أنه صحي ومن مكونات طبيعية ولا يحتوي على أي أضرار، وتجنباً لأي مخاطر قد تحدث من تناول الكريب من المحلات الغير موثوقة ومن مأكولات الشارع، إليكِ الطريقة المثلى لعمل الكريب في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.
المقادير
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب السائل.
- رشة ملح ( تستبدل بالفانيليا في حالة الكريب الحلو).
- بيضة.
- نصف ملعقة من الزبدة للدهن.
الحشو
- ربع كيلو من الجبنة الموزاريلا.
- فلفل أخضر.
- فلفل أحمر.
- زيتون أسود.
- زيتون أخضر.
- ملعقة زيت زيتون.
طريقة تحضير حشو الكريب
- يتم تقطيع الفلفل الأحمر والأخضر إلى شرائح أشكال حسب التقطيعة التي تحب.
- يتم تقسيم الزيتون إلى قطع صغيرة بعد إزالة النواة.
- في طبق متوسط يتم وضع الفلفل الزيتون المقسم إلى شرائح.
- يتم إضافة الجبنة الموزاريلا إلى الخليط.
- يتم وضع ملعقة زيت الزيتون وتخلط المكونات مع بعض جيداً، ويترك الحشو على جنب.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار وعاء متوسط يتم وضع فيه كوب الحليب مع كوب من الدقيق ويتم خلط المكونات مع بعض.
- يتم إضافة بيضة إلى الخليط وتقليب الخليط مع بعض حتى يمتزج.
- يتم إضافة رشة من الملح مع رشة من الفلفل إلى الخليط للتوابل.
- يتم إحضار طاسة متوسطة غير لاصقة يتم وضعها على نار هادئة.
- نقوم بدهن الطاسة بالزبدة حتى لا تلتصق بالمكونات.
- نقوم بأخذ ملعقتين من الخليط ووضعهم في الطاسة مع مراعاة تبسيط الخليط في كل الوعاء.
- نقوم بتحريك الطاسة حتى يتم فرد عجينة الكريب في كل الأنحاء.
- نترك الخليط لمدة دقيقة حتى تظهر فقاعات ويأخذ اللون الذهبي.
- يتم قلب الكريب على الجهة الآخرى حتى ينضج تماماً.
- نقوم بتكرار الآتي مع كل الخليط حتى تنتهي.
- نقوم بحشو الكريب بملعقة من الحشو وهو ما زال ساخن حتى تذوب الجبنة الموزاريلا، وتحصلي على مذاق خيالي.
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