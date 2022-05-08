وصفة تفتيح الوجه والهالات السوداء وتجاعيد تحت العين بمكونات منزلية بسيطة

من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هو الهالات السوداء والبقع الداكنة في البشرة، حيث تظهر هذه المشكلات بسبب مجموعة من العوامل المختلفة سواء كانت خارجية أو داخلية من الجسم، لذلك يجب معرفة العوامل التي تسبب ظهور هذه المشكلات قبل أن يتم البحث عن علاج لهذه المشكلة ومن أسباب ظهور الهالات السوداء هو اضطراب النوم والسهر لساعات متأخرة وأيضاً عدم الاهتمام بالتغذية السليمة للجسم من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، أما بقع الداكنة فعادةً ما تظهر بسبب التعرض للشمس لفترة طويلة دون استخدام واقي شمس مناسب.

وصفة لعلاج الهالات السوداء وتفتيح الوجه

دائماً ما نجد الفتيات يبحثون عن وصفات لتفتيح الوجه وأيضاً لعلاج الهالات السوداء، حيث تؤثر هذه الهالات على المظهر الخارجي وتعطي انطباع بالإرهاق والتعب لذلك يجب أن يتم الاهتمام بها واستخدام وصفات علاجية مناسبة لهذه الحالة، كما أنه من المفضل أن يتم استخدام الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها باستخدام مكونات طبيعية تحتوي على خصائص علاجية، ومن الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة والهالات السوداء ما يلي:

وصفة البطاطس والخيار

حيث يعتبر الخيار من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح الهالات السوداء تحت العين وتخفيفها، كما أن خليط البطاطس والخيار يستخدم في تفتيح البشرة والبقع الداكنة.

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال وضع حبة من البطاطس المسلوقة في وعاء عميق ثم يضاف إليها عصير خيار ويتم تقليب المكونات مع بعضها.

يتم وضع هذا الخليط تحت العين وأيضاً في الأماكن الداكنة وتركها لمدة ربع ساعة على الأقل.

أسباب ظهور الهالات السوداء

يوجد مجموعة من الأسباب وراء ظهور الهالات السوداء، ومن هذه الأسباب: