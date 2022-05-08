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أفضل طريقة طريقة تدميس الفول، أقبلت العديد من سيدات البيوت على إعداد وتنفيذ الفول المدمس في البيت، وذلك لعدة أمور مختلفة أهمها الحفاظ على صحة أفراد الأسرة، وضمان أن جميع الأكلات التي يتناولها أفراد أسرتها صحية تمام، لهذا قررنا أن نذكر أهم التفاصيل لطريقة تدميس الفول من أجل أن يتم إعداده بالشكل الذي نشتريه من المحلات، واليكم أهم الخطوات في السطور التالية. أهم العناصر الأساسية تحضير مشروب سحري يخلص الجسم من الدهون وخصوصا منطقة الكرش طريقة تدميس الفول لابد من تنظيف الفول من اي رواسب أو أتربة عالقة به، ويتم غسله جيدا، واستبدال المياه التي يتم نقع الفول فيها.

يتم وضع الفول في القدر الذي يتم تدميسه فيها لحد المنتصف، ويتم تزويد باقي القدر ماء.

البعد عن التقليب المستمر والدائم في الفول، وتركه يأخذ وقته في عملية التسوية، ولكن لابد من التأكد من أن المياه الموجودة في الفول كافية لطهيه وتسوينه. مكونات تدميس الفول إحضار ربع كيلو من الفول المنقوع.

إحضار ربع كيلو من الفول المدشوش.

إحضار ربع كيلو من العدس الأصفر.

إحضار مقدار من الماء.

إحضار بصلة واحدة، ولابد من تقطيعها على هيئة قطع ذات حجم صغيرة.

إحضار طماطم مبشورة

إحضار جزر مبشور.

إحضار أربع فصوص من الثوم.

إحضار ملعقة واحدة من الكركم. خطوات التحضير بعد أن يتم نقع الفول جيدا في المياه، نقوم بوضع كلا من العدس والجزر في القدر الخاص بتسوية الفول. نقوم بإضافة الكركم والطماطم، كذلك الفول المدشوش إلى باقي المكونات. نضع أخيرا المياه، ونترك الفول يغلي حتى يصل إلى درجة التسوية. عندما يستوي الفول يكون هكذا جاهز من أجل إضافة الخلطات التي تعطيه مذاق خاص، وهذا الأمر يكون للشخص مطلق الحرية فيه، فالبيت يكتفي بإضافة رشة من الملح ويتم تناول الفول بهذا الشكل، والبعض الآخر يقوم بإضافة الطحينة والكمون والزيت، وبعض قطرات عصير الليمون. عمر شويل - جدة أفضل طريقة طريقة تدميس الفول البيتي سحور الستة أيام البيض - ثقفني

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