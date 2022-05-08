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طريقة تحضير أطعم طاجن للولائم، بمناسبة قدوم رمضان تبدأ كل ربة منزل في البحث عن عدد من الطواجن التي يمكن تقديمها على الفطار، أو الاستعانة بها في العزومات الخاصة برمضان، لذا قررنا أن نشرح لكم طريقة عمل طاجن البامية باللحمة، وهو أكثر الطواجن طلبا، وأكثر سهولة من ناحية التحضير. أفضل طريقة طريقة تدميس الفول البيتي سحور الستة أيام البيض مكونات طاجن البامية في الفرن إحضار كيلو واحد من البامية.

إحضار كيلو واحد من اللحم الضاني.

إحضار أربع ملاعق من الصلصة الحمراء الخاصة بالطماطم.

إحضار كيلو واحد من عصير الطماطم.

إحضار أربع بصلات مبشورة.

إحضار قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار، والثوم.

إحضار ملعقة واحدة من الملح.

إحضار ملعقة واحدة من الثوم المهروس.

إحضار ملعقة واحدة من الكزبرة الجافة.

إحضار ورقة واحدة من ورق اللورا.

إحضار ماء مغلي. طريقة عمل طاجن البامية في الفرن عليك إحضار إناء ووضع فيه القليل من الزبدة، ويتم تشويح اللحمة فيه حتى يتحول لونها إلى اللون البني. ننزل بالبصل المبشور، ومعه الماء المغلي على النار ونضيف إليها ورق اللورا حتى تنضج اللحمة. نضع عصير الطماطم، وأيضا الصلصة مع بعضها البعض، ولا ننسى إضافة البهارات والتوابل التي تم ذكرها في الأعلى، ومن ثم تضاف إلى اللحمة. نبدأ بغسل البامية جيدا، ونبدأ في تقطيعها إلى مكعبات ذات حجم متوسط، ونضعها على اللحمة. ننتظر حتى تبدأ المكونات السابقة تتسبك، وتستوي. نحضر مقلاة ونضع فيها ملعقتين من السمنة، وننزل بالثوم وكذلك الكزبرة، ويتم تحمير هذه التتبيلة جيدا على النار. نأتي بطاجن ونضع فيه القليل من الزيت، وننزل بالبامية واللحمة، ونضع الفلفل الرومي والحار على وجه الطاجن، ولا ننسى أن نضع في الطاجن، ويتم إدخاله الفرن. ننتظر حتى يأخذ وش من الأعلى ويبدأ بالتحمير، ومن ثم يتم إخراجه ويقدم هكذا بجانب ارز، او عيش. عمر شويل - جدة طريقة تحضير أطعم طاجن للولائم والعزومات الراقية والضيافة الأنيقة - ثقفني

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