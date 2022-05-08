نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط.. ملعقة سحرية لتسوية اللحوم بسرعة الصاروخ مهما كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسوية اللحم بسرعة، اللحوم من الأطعمة الغنية بالبروتينات الهامة للجسم، لذا تحرص الأمهات على طهيها لأفراد أسرتها بشكل مستمر، فهي تساعد على تغذية الجسم وبناء عظام قوية وتعطي طاقة ونشاط، ولكن اللحم يحتاج إلى وقت كبير حتى ينضج بشكل صحي، وأحياناً تحتاج الأمهات إلى طهيه بشكل سريع نتيجة استقبال ضيوف بدون موعد، ومن أجل تسوية اللحم بسرعة لابد من إختيار نوع اللحم من أماكن موثوقة وتجنب شراء لحوم المواشي كبيرة السن أو المجمدة لفترة طويلة، حيث يتم طهي لحم المواشي صغيرة السن أسرع من المواشي كبيرة السن، كما هناك عدة طرق تساعد على تسوية اللحم بسرعة سوف نوضحها.

طريقة تسوية اللحوم بسرعة

لطهي اللحم بشكل صحي لابد من تجنب استخدام اللحم المجمد، أو لابد من إخراجه من الفريزر قبل طهيه بعدة ساعات حتى يفقد الثلج تماماً، حيث أن وضع اللحم المجمد على النار مباشرة للتسوية يعد أمر غير صحي ويسبب الإصابة بأمراض كثيرة، كما لابد من اختيار حجم اللحم الصغير، حيث أن الحجم الصغير يتم تسويته أسرع من الحجم الكبير، وغيرها من الطرق التي تساهم في تسوية اللحم بسرعة والتى سوف نذكرها.

1. اختيار نوع لحم العجل

يتميز اللحم العجلي بسرعة نضجه عن اللحم البقري، حيث تكون لحومه حمراء اللون ولا تحتاج إلى ساعات طويلة حتى تتم عملية التسوية.

2. تقطيع اللحم

عند تقطيع اللحم بأحجام صغيرة أو فرمها تتم عملية التسوية بشكل أسرع من اللحوم ذات الأحجام الكبيرة، كما يكون لها مذاق رائع، وكذلك اختيار اللحم منزوع العظام الذي يتم تسويته بشكل سريع.

3. دهن الزيت على اللحم

حيث ان الزيوت تساهم بشكل كبير في سرعة نضج اللحم، حيث يتم دهن اللحم من الخارج بالزيت سواء عند السلق أو الشوي، كما أنه يعطي مذاق مميز للحم.

4. إضافة ملعقة من الخل عند التسوية

كما ان الخل يساعد في سرعة تسوية اللحم خلال ساعات بسيطة، كما أنه يساعد أيضا على تطرية اللحم وسرعة نضجه، فهو من المكونات الطبيعية المفيدة للجسم ويدخل في تتبيلات اللحوم المختلفة.