بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لعشاق اللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب

الكثير من الصبغات المختلفة التي تضيف للشعر الجمال والرونق التي يعشقها الكثير من النساء، ولكن للأسف الشديد كل هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، تؤثر على الشعر وتعمل على تساقطه باستمرار، بالإضافة إلى تقصف أطراف الشعر، وليس فقط هذا وإنما تؤدي إلى ظهور القشرة المزعجة في فروة الرأس، ولكن نحن سوف نقدم لكم صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي بدون إضافة أي مواد كيميائية ضارة، مع العلم أن جميع المكونات طبيعية وموجودة في كل مطبخ، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الشعر بالقهوة والكاكاو في المنزل

الكثير من النساء يرغبن في تغيير لون شعرهم، وتغيير روتين حياتهم، والشعر أساس جمال المرأة وإحساسها بالثقة الكبيرة لها، مقالنا اليوم عن تحويل وتغير لون الشعر الأصلي إلى اللون البني الغزالي باستخدام مواد خالية تماما من أي مواد ضارة، بالعكس تعتبر هذه المكونات صحية جدا ومفيدة للشعر والجسم كله، ونحن سوف نعرض لكم مكونات هذه الوصفة وهي:

ملعقة ونصف كبيرة من الكاكاو البودر الخام الأصلي.

ملعقة ونصف من القهوة الغير محوجه.

نصف ملعقة من الحناء.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ماء على حسب احتياج الوصفة.

القليل من الخل الأبيض العادي.

طريقة تحضير من صبغة الشعر في البيت

يعتبر اللون البني هو السائد بين الكثير، لأنه يتناسب مع جميع درجات لون البشرة سواء الدرجات الفاتحة أو الدرجات الغامقة، حيث ظهر في الآونة الأخيرة ظهور الكثير من طرق صبغ الشعر الغير طبيعية التي حظر منها الكثير من أطباء الشعر، ولهذا السبب قدمنا لكم أسهل وأسرع طريقة صبغ الشعر بمواد كلها طبيعية مائة في المائة، وقبل أن نقدم لكم خطوات تحضير هذه الوصفة، هناك ملحوظة يجب أن تعرفها وهي، أنكِ تستطيع مضاعفة الكمية على حسب طول الشعر وكثافته، وتتلخص خطوات التحضير في: