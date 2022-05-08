لو عندك شوية قرنفل.. اعملي الكريم المعجزة بالنشا والقرنفل لشد وتفتيح البشرة

طريقة كريم النشا والقرنفل لشد البشرة، من أسوأ ما يمكن أن تشعر به الكثير من السيدات هو ظهور التجاعيد على بشرتها، وهذا يكون غالبًا بسبب التقدم في العمل والكبر في السن، ولكن من الجدير بالذكر أن هذه التجاعيد من الممكن أن يتم السيطرة عليها حتى ولو بنسبة بسيطة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في وضع الكريمات والماسكات على البشرة لتحسين هذه المشكلة.

طريقة عمل كريم النشا والقرنفل لشد البشرة وعلاج الترهلات

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الأساسية التي من خلالها يتم عمل كريم شد الوجه، وهي عبارة عن المكونات التالية:

أولا تجهيز كوب واحد من القرنفل المغلي.

ملعقة واحدة فقط كبيرة من النشا.

نصف ملعقة فازلين طبي.

نصف ملعقة من زيت اللوز المر وتكون صغيرة.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لشد البشرة

يتم عمل الكريم الذي يعمل على شد الوجه من خلال الخطوات التالية:

أولا في وعاء عميق يتم وضع القرنفل المغلي والنشا سويا ثم قلبيهم جيدا.

في إناء على النار قومي بوضع المكونات وقلبيهم برفق حتى تمزَج المكونات سويًّا ويصبح الخليط ثقيلا ثم ضعي القدر على النار الهادئة.

ارفعي هذا الوعاء من على النار، ثم أضيفي إليه زيت جوز الهند، وكل من زيت اللوز المر والفازلين وقلبي مرة أخرى جيدا حتى يتجانس الخليط.

ضعي هذا الكريم في علبة متوسطة، ثم ضعي هذا الكريم في الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة استعمال الكريم

أولا لابد من غسل الوجه جيدا حتى تتفتح كل مسام البشرة بشكل جيد.

وزعي الكريم على الوجه بطريقة متساوية حتى تشرب البشرة لكل الكريم.

يتم ترك الكريم على الوجه على اليوم التالي ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

ولابد من الاستمرار على وضع الوصفة لملاحظة أفضل النتائج.

يتميز كريم النشا والقرنفل بأنه يساعد على شد البشرة البشرة والتخلص من الترهلات والتجاعيد، فالنشا تمنح البشرة الشد الطبيعي لها وتمنحها الطراوة والتفتيح السريع، أما عن القرنفل هو يمنح البشرة النضارة واللمعان ويجعلها خالية من أي شوائب أو حبوب.