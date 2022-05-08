صاروخ التبيض للعرايس.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا

عتبر القهوة من المكونات المهمة الاي تحتوي على مادة الكافيين المهمة التي تساعد في تبييض البشرة وتحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للالتهاب كما يساعد النشا في توحيد لون البشرة والتخلص من الحبوب وعلامات التجاعيد المبكرة خاصة بعد الأربعين عام ولكن ما النتيجة المتوقعة عند وضع القهوة على النشا وما مدى تأثيرهما على البشرة وهذا ما سوف نتناوله خلال هذا المقال بالتفصيل وطريقة تحضيرهما بأقل المقادير وأبسط الإمكانيات بدون الحاجة إلى شراء أي مستحضرات تجميل أو أي مساحيق كريم غالية الثمن والتي تؤثر بالسلب على البشرة.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا

هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكن استخدامها لتحضير كريم القهوة والنشا وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

نصف ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من مكون الزبادي.

نص ملعقة من الجليسرين.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع نصف ملعقة من القهوة.

نضيف نصف ملعقة من النشا إلى القهوة مع التقليب الجيد حتى يصبح المكونين متجانسين.

نضيف مكون الزبادي إلى تلك المكونين.

نضيف مكون الزبادي إلى تلك المكونين. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين ونضيف تلك المكونات مع التقليب الجيد حتى تصبح المكونات متجانسة.

نقوم بغسل الوجه جيدًا بواسطة الغسول الخاص بها.

نقوم بوضع تلك الخليط على الوجه ونتركها لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نحصل على نتيجة مرضية.

يمكن تكرار تلك الوصفة الطبيعية مرة كل أسبوع.

ولمدة شهر سوف نلاحظ نتيجة مذهلة.

أهمية كريم النشا والقهوة

يحتوي كريم النشا والقهوة على الكثير من المواد المرطبة التي تعمل على تنقية البشرة وسوف نتناول أهمية هذا الكريم وما هي النتيجة الفعلية عند المداومة عليه