كريم بانثينول أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة في نصف ساعة

يعتبر كريم البانثينول من الكريمات المرطبة التي تساعد على ترطيب الشعر وتعطي انسياب مميز للشعر حيث يحتوي كريم البانثينول على بعض المعادن المهمة التي تغذي الشعر ويقوي بصيلة الشعر كما يحتوي على فيتامينات مهمة لا غنى عنها كما استخدامه ليس قاصر على الشعر فحسب فيمكن استخدامه على البشرة أيضًا واليدين فهو من ضمن الكريمات التي تحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية كريم البانثينول موضحًا طريقة استخدامه على الشعر وفوائده على الشعر وكيف يمكن التخلص بكل سهولة من الشعر المجعد الخشن وسنشرح ذلك بالتفصيل.

طريقة استخدام كريم بانثينول

يحتوي كريم بانثينول على الكثير من المواد المرطبة الذي يعتبر من أفضل الكريمات التي تعمل مثل الكرياتين وسوف نتناول طريقة تحضيره خلال تلك السطور.

المكونات

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ونضع به ملعقة صغيرة من البانثينول مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون مع التقليب الجيد حيث يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت التي تتفاعل مع البانثينول حتى نحصل على أفضل النتائج.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من القهوة إلى تلك المكونات ونضيف جل الصبار إلى تلك المكونات.

نقوم بتقليب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وجاهز للاستخدام.

نقوم بتقليب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وجاهز للاستخدام. نقوم بغسل الشعر جيدًا ونضيف تلك المكونات على الشعر.

نتركه لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ونغطيه بكيس بلاستيك.

نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو ونقوم بتصفيف وتسريح الشعر.

نحصل على نتيجة رائعة من انسياب ولمعان للشعر وتنعيم من خلال تلك الوصفة ويمكن تكرارها مرتين في الأسبوع.

أهمية كريم البانثينول

يعتبر كريم البانثينول منالكريمات المرطبة التي لا غنى عنها وسوف نوضح تأثيره على الشعر خلال تلك السطور