أقوي خلطة تنظيف الحنفيات من الجير الصحية والطبيعية بطريقة سهلة وأفضل من المنظفات الكيميائية الضارة

تنظيف الحنفيات من الجير من أكثر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة في المنزل وذلك لصعوبة تنظيفها بسهولة، والتي تحتاج إلى مجهود كبير في عملية تنظيفها والتي تستهلك جهوداً مضاعفة للحصول على أفضل تنظيف صحي، وهناك العديد من السيدات اللاتي يقمن باستخدام المواد الكيميائية والمستحضرات الضارة التي يقومون بشرائها من محلات المنظفات والمطهرات والهايبر ماركت والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، حيث أن تلك المنظفات الكيميائية تعمل على تنظيف الحنفيات من الجير بسهولة إلا أنها غاية في الخطورة على صحة وسلامة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية النظافة، والتي تؤدي إلى أمراض خطيرة جداً على الجهاز التنفسي والمعدة بشكل كبير، كما أنها غاية في الخطورة على الجلد والأيدي بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي خلطتنا الطبيعية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بطريقة سليمة وصحية، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية النظافة بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم أفضل طريقة صحية لعمل خلطة تنظيف الحنفيات.

طريقة عمل خلطة تنظيف الحنفيات من الجير ومكوناتها

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة فقط من ملح الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ربع كوب واحد فقط من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

نصف كوب واحد فقط من الماء المغلي.

طريقة التحضير