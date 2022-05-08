نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي خلطة تنظيف الحنفيات من الجير الصحية والطبيعية بطريقة سهلة وأفضل من المنظفات الكيميائية الضارة في المقال التالي
تنظيف الحنفيات من الجير من أكثر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة في المنزل وذلك لصعوبة تنظيفها بسهولة، والتي تحتاج إلى مجهود كبير في عملية تنظيفها والتي تستهلك جهوداً مضاعفة للحصول على أفضل تنظيف صحي، وهناك العديد من السيدات اللاتي يقمن باستخدام المواد الكيميائية والمستحضرات الضارة التي يقومون بشرائها من محلات المنظفات والمطهرات والهايبر ماركت والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، حيث أن تلك المنظفات الكيميائية تعمل على تنظيف الحنفيات من الجير بسهولة إلا أنها غاية في الخطورة على صحة وسلامة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية النظافة، والتي تؤدي إلى أمراض خطيرة جداً على الجهاز التنفسي والمعدة بشكل كبير، كما أنها غاية في الخطورة على الجلد والأيدي بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي خلطتنا الطبيعية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بطريقة سليمة وصحية، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية النظافة بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم أفضل طريقة صحية لعمل خلطة تنظيف الحنفيات.
طريقة عمل خلطة تنظيف الحنفيات من الجير ومكوناتها
المكونات
- خمسة ملاعق كبيرة فقط من ملح الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- ربع كوب واحد فقط من الخل الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من الملح الخشن.
- نصف كوب واحد فقط من الماء المغلي.
طريقة التحضير
- قومي بتحضير طبق كبير وضعي به المكونات السائلة أولا وهي أن تضيفي ربع كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب واحد فقط من الماء المغلي وقلبي الماء والخل ببعضهما.
- بعد تقليب الماء والخل قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع خمسة ملاعق كبيرة من الملح الخشن وقلبي المكونات تماما ببعضها.
- بعد التقليب الجيد لهذه المكونات إحضري قطعة من سلك الألومنيوم وقومي بغمسها في الخلطة التي قومنا بتحضيرها جيدا ثم قومي بغسل حنفيات المطبخ والحمام أو أي حنفية تلاحظين تراكم الجير بها.
- قومي بغسل هذه الحنفيات جيدا مع إستمرار الغسيل حتى تلاحظين البريق الجذاب الذي ترغبين به.
- بعد التخلص من الجير المتراكم قومي بشطف هذه الحنفيات بالماء وتلاحظين بعد ذلك النتيجة التي تحلمين بها.
- وسوف تصبح هذه الحنفيات بمظهر جذاب يعمل على لفت الأنظار وهذا من شدة البريق واللمعان وكل هذه تكوني قد حصلتي عليه لأبسط وصفة.
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