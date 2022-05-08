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تشير عملية التتبيل إلى التحضير الأولي والأولي للحم المراد شويه ، والتوابل هي مزيج سحري يثري طعم ومذاق الطعام ويكمله ويحسنه ، ويزيد من رغبة المتلقي في الأكل. ويتم ذلك باستخدام نوع خاص من البهارات ، وإضافة بعض الأطعمة ، وخلطها معها ، وتركها لفترة من الوقت لتختلط النكهات مع اللحم وتلينها ، وفي نفس الوقت يكون من السهل تناولها وتناولها. أعطها نكهة لذيذة. لن نبالغ إذا قلنا أن عملية التتبيل تصاحب معظم الأطعمة اللذيذة والعكس صحيح. في الحقيقة يعتقد البعض أن التتبيل أهم من اللحم نفسه ، وطريقة التتبيل تتبعها خطوات قليلة. طريقة تتبيل كفتة اللحم المشوية على الفحم مثل الحاتي مكونات تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم : كيلو من اللحم المفروم مع دهن بحجم حبة البيض

بصلة كبيرة مفرومة

نصف كوب من البقدونس المفروم

ملعقة فلفل اسود وملح

ملعقة من البهارات المشكلة

ملعقة من النعناع الاخضر المفروم

ملعقتين من خل التفاح طريقة تحضير تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم : في كبة كهربية قومي بفرم كلا من البصل والبقدونس والنعناع ودهن اللحم سويا ثم نقوم بوضع خليط البصل على اللحم المفروم مع رشة الملح والفلفل والبهارات ، نقلب المكونات بلحم جيدا حتى تتداخل جميع المقادير مع اللحم ثم قومي بوضع خليط اللحم في المبرد مدة ساعة او ساعتين حتى تتغلغل التتبيلة بداخل اللحم وتكسب طعمها . كما يمكنك الاستغناء عن ورق النعناع او خل التفاح وهذا على حسب الذوق والمذاق الذي تفضلينه . كما تعد تسوية اللحم ايضا على حسب الرغبه والامكانيات بعد اخراجها من المبرد وتشكيلها على شكل اصابع ويحب ان تكون على سيخ او خله المهم ان يكون داخلها اجوف . فالبعض يمكن تسويتها عن طريق تشكيلها ووضعها على اسياخ ، ومن ثم يقومون بااشعال الفحم وتقليب اسياخ الكفته عليه حتى تمام النضج ، او تسويتها عن طريق رصها في صينية او طاسة ووضعها على نار متوسطة حتى تنضج وتتحمر من جميع الانحاء ومن ثم تضعين بها فحمه مشتعله ثم تقومي بتغطيتها لتكتسب ريحة وطعم الفحم . عمر شويل - جدة بالتتبيلة السرية طريقة تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم مثل الحاتي بطعم لذيذ وطريقة سهلة - ثقفني

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