انت الان تتابع خبر هل تعاني من مرض السكر اليكم هذا النظام الغذائى الذي يسيطر على نسبه السكر في الدم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - السكري هو حالة تؤثر على كيفية استهلاك الجسم للأنسولين. هناك نوعان من مرض السكري ويلعب كلا النظامين دورًا رئيسيًا. ومع ذلك، قد يكون نظام غذائي واحد فوق أي نظام غذائي آخر هو الأكثر فعالية فيما يتعلق بالتحكم في نسبة السكر في الدم.

بمجرد أن يكون الشخص في هذه الحالة، من الضروري أن يفقد الوزن لإدارة مرض السكري وتحسين صحته الجسدية.

توصلت دراسة دنماركية جديدة إلى أن النظام الغذائي الأكثر فاعلية في هذا الصدد يمكن أن يكون النظام الغذائي النباتي.اكتشفت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة 12 أسبوعًا شهدوا انخفاضًا صحيًا في وزنهم وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

علاوة على ذلك، لم يتم العثور على النظم الغذائية النباتية التي تؤثر على ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر آخر في تطور مرض السكري.قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة آن ديت تيرمانسن عن النتائج: "قد يؤدي الالتزام بموت نباتي لمدة 12 أسبوعًا على الأقل إلى فقدان الوزن بشكل مفيد سريريًا وتحسين مستويات السكر في الدم.

"لذلك ، يمكن استخدامها في إدارة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن و لديهم مرض السكري من النوع 2."

خلال الدراسة تمت مقارنة النظام الغذائي النباتي مع الأنظمة الغذائية الأخرى مثل حمية البحر الأبيض المتوسط للتأكد من مدى فعاليتها في المساعدة على التحكم في نسبة السكر في الدم. في المتوسط، كان يعتبر أكثر فاعلية من الأنظمة الغذائية الأخرى.

على الرغم من أن النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني، فقد وجدت دراسة جديدة أن نوعًا من الأدوية قد يزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.

مثبطات مضخة البروتون هي شكل من أشكال الأدوية المستخدمة تقليديا لعلاج ارتداد الحمض في المعدة.وجدت دراسة جديدة أن خطر الإصابة بمرض السكري نتيجة تناول الدواء ارتفع من 19 إلى 56 بالمائة.

يزداد الخطر كلما طالت مدة تناول المريض لمثبطات مضخة البروتون.

قال ستيفان سياردولو، رئيس الدراسة في مثبطات مضخة البروتون، إن نتائجهم تشير إلى أنه "يجب على الأطباء تجنب الوصفات الطبية غير الضرورية لهذه الفئة من الأدوية، خاصة للاستخدام طويل الأمد".

في حين أن نتائجهم مثيرة للقلق، قال Ciardullo "لا تزال هناك حاجة لدراسات مستقبلية للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها".وأضاف البروفيسور ليمان: "في النهاية، لا يبدو أن هناك بيانات كافية لدعم التغيير في الممارسة السريرية من هذه الدراسة وحدها، ونتيجة لذلك، يجب على الأطباء الاستمرار في إبلاغ المرضى بأفضل الأدلة المتاحة فيما يتعلق بفوائد ومخاطر مثبطات مضخة البروتون."نتيجة لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الصلة بين مثبطات مضخة البروتون وخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ومع ذلك، فإنه يثير تساؤلات حول الفوائد مقابل مخاطر استخدام مثبطات مضخة البروتون على مدى فترة زمنية طويلة.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط مثبطات مضخة البروتون بزيادة خطر الإصابة بحالة معينة.

في الماضي تم ربطهم بأمراض الكلى ونقص فيتامين ب 12.