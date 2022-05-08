نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني بجوز الهند مظبوطة او كيكة السميد احلي من البسبوسة و أخف من الكيك في المقال التالي

كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة تعد هذا النوع من الكيك من أخف أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة جدًا، حيث تعد الكيك من أهم الحلويات التي لابد من تواجدها في المنزل بشكل دائم في جميع المنازل، ولكن أصبحت الطرق المعتادة للكيك غير محبب للأطفال ولجميع أفراد الأسرة، لذلك تحرص الأمهات دائما على التنوع في تحضير الكيك ولذلك سنقدم لكم كيكة الرواني فهي من أخف وأحلى وأطعم أنواع الكيك كما أنها مغذية جدًا لأنها تحتوى على مكونات مغذية جدًا. مقادير كيكة الرواني كوب دقيق.

2 علبه من الزبادي.

كوب سميد.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب جوز هند.

3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

باكيت بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال (اختياري).

ملعقة صغيرة خل مقادير الشربات كوب و نصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

كوب سكر. طريقة تحضير كيكة الرواني في البداية نقوم بوضع البيضة و الفانيليا في وعاء كبير ونضرب البيض بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يتغيير لون البيض.

بعد ذلك نضيف مقدار السكر ونقلبهم مع بعضهم و نضيف الزيت ونضرب المكونات مع بعضهم حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بوضع الزبادي على المكونات ونستمر في ضرب المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا المكونات.

نضيف بشر البرتقال وجوز الهند و رشه الملح و البيكنج بودر.

نقلب الخليط من الأسفل إلي الأعلى مع إضافة السميد و الدقيق.

نستمر في تقليب المكونات حتى يمتزجا المكونات و يختفي أثر الدقيق و السميد مع المكونات.

بعد ذلك نأتي بقالب الكريم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ورشه من الدقيق ثم نسكب خليط كيكة الرواني.

ثم ندخل القالب في الفرن على الرف الوسط لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

نختبر الكيك بوضع خله في منتصف الكيك إذا خرجت نظيفة بدون بقايا من الكيك إذا تم تسوية الكيك.

بعد ذلك نخرج القالب من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد عليها ثم تترك حتى تهدأ قليلاً.

تقطع كيكة الرواني وتزيين بجوز الهند و صوص الشوكولاتة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني بجوز الهند مظبوطة او كيكة السميد احلي من البسبوسة و أخف من الكيك - ثقفني

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