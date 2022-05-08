نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن في البيت وبطريقة صحية وغير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

اللازانيا هي إحدى أنواع المكرونة المختلفة من حيث الشكل وطعم، فهي يتم حشوها بشكل مميز باللحم المفروم والجبن الموتزاريلا أو الرومي أو حسب الرغبة لتعطي طعم رائع وشكل أيضًا ذلك يفضل الكثير من النساء تقديم اللازانيا على مائدة العزومات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل اللازانيا في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل اللازانيا باللحم المفروم مكونات عمل اللازانيا شرائح الازانيا بمقدار 1/2 كيلو تقريباً.

1/2 كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل، يتم فرمها.

2 فص من الثوم، يتم فرمة.

1 كأس من الجبنة الموتزريلا.

1 كأس من الطماطم المعصورة.

1/2 كأس من الجبنة البارميزان.

1 ملعقة من صلصة الطماطم.

1 ملعقة من الريحان.

كمية قليلة من زيت الزيتون.

فلفل اسود.

ملح. مكونات البشاميل 4 كأس من الحليب.

1 كأس من الدقيق.

3 ملاعق من الزبدة.

فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير طريقة عمل البشاميل نقوم بتحضير وعاء صغير، ونضع به الزبدة، ثم نتركها علي النار حتي تذوب.

نضيف الدقيق الي الزبدة، مع التقليب حتي يتغير لون الدقيق.

نضع اللبن علي الدقيق تدريجياً ونقلب باستمرار حتي تختفي تكتلات الدقيق.

نضع كمية مناسبة من الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة، مع التقليب المستمر حتي يصبح البشاميل ثقيل وكثيف. طريقة عمل اللحمة المفرومة نقوم بتجهيز وعاء ونضع به الزيت علي النار.

نضيف البصل والثوم، ونقلب جيداً حتي يتغير لونهم.

نضع اللحم علي خليط البصل والثوم مع إضافة الملح والفلفل، ونقلبهم جيداً حتي تقترب اللحم علي النضج.

نقوم بوضع الملح والفلفل وعصير الطماطم وصلصلة الطماطم، ونقلب جيداً حتى تمام النضج. طريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة نحضر وعاء كبير ونضع بة كمبة مناسبة من الماء، ونتركة علي النار حتي الغليان، ثم نضع شرائح اللازانيا حتي يتم سلقها.

نقوم بتحضير صينية مناسبة لشرائح اللازانيا، ثم نضع كمية قليلة من البشاميل في قاع الصينية.

نضيف طبقة من اللازانيا، ثم طبقة من اللحم المفروم، ثم آخر طبقة هي طبقة البشاميل، والجبن.

نكرر ترتيب الطبقات حتي تنتهي كمية اللازانيا واللحم.

نضع الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 1/2 ساعة حتي تمام النضج.

نخرجها من الفرن حتي تبرد قليلاً، ثم يتم تقطيعها وتقديمها. نلاحظ البحث المستمر حول التغيير والتجديد والتنوع في تحضير الوجبات حتي لا تمل الأسرة من تكرار الاكلات، حيث تبحث ربة المنزل عن وجبات سهلة وخفيفة وذو مذاق مختلف حتي تعجب جميع أفراد اسرتها، ومن هذة الوجبات السريعة والسهلة هي اللازانيا، تتميز اللازانيا باللحم المفروم بسهولة إعدادها في المنزل وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن في البيت وبطريقة صحية وغير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن في البيت وبطريقة صحية وغير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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