بكوب دقيق اصنعي فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش أحلى من الجاهزة

فطائر المقلاة الاسفنجية، من أجمل أنواع الفطائر والمعجنات الخفيفة التي يقبل علي تناولها الكثير من الناس، ولها طعم ورائحة جميلة تجذب الناس اليها، وتتميز بقوامها الهش الخفيف الذي يميزها عن المخبوزات الأخرى، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع ربات البيوت القيام بعملها في البيت بدل من شرائها، ويوجد للفطائر أنواع كثيرة يمكن تسويتها في الطاسة بدل الفرن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش أحلي من الجاهزة.

مكونات عمل فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع فطائر لذيذة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الدقيق.

كوب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش وخفيف بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة الحليب، والماء، والعسل للخليط ونقلب باستمرار بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح الخليط ثقيل القوام. نغطي الوعاء بكيس نايلون ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمه جيداً. بعد ذلك نقوم بتفريغ الهواء جيداً من العجين حتى يسهل فرده داخل المقلاة.

طريقة تسوية فطائر المقلاة الاسفنجية

سوف نتعرف على طريقة التسوية الفطائر بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:-