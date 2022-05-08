بالخلطة السرية.. أسهل وأطعم طريقة لعمل كفتة الحاتي في البيت زي المطاعم وأحلى

طريقة عمل كفتة الحاتى المشوية، تعد كفتة الحاتى من الأكلات الشهية التي ترغب كل سيدة فى إجادة تحضيرها منزليا بنفس جودة وطعم تلك التي تقدم فى المطاعم الشهيرة بدلا من شرائها نظرا لارتفاع سعرها، لذلك يتم البحث دائما عن سر تتبيلة كفتة الحاتى التي تباع فى المطاعم والتي سنتعرف عليها من خلال السطور التالية خطوة بخطوة لكى تستطيعي تحضيرها فى المنزل وتقديمها على سفرتك لتبهري بها ضيوفك، والتي يمكن أن تقدم مع الأرز وسلطة الطحينة.

طريقة عمل كفتة الحاتى

المكونات:

كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

ملعقتين دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مفروم.

ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

ماء بصل.

عصير طماطم.

خطوات تحضير الكفتة

احضري اللحم المفروم وأضيفي عليه البصل المفروم وجميع التوابل والبقدونس المفروم حسب الرغبة.

قلبي اللحم مع المكونات جيدا حتى يمتزج اللحم بالبصل وجميع التوابل.

قومى بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي أو طبقة من ورق الاسترتش وادخليه إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك اللحم ويكون من السهل تشكيله.

جهزي طبق اخلطي به ماء البصل مع عصير الطماطم ليتم استخدامه فى تصبيع الكفتة.

جهزي شواية الفحم بحيث تكون ساخنة، ويمكنك وضع شرائح من البصل والطماطم والفلفل الأخضر عليها بجانب الكفتة لإضافة رائحة وطعم مميز.

خذي قطع من اللحم وضعيها على السيخ ثم بللي أصابعك بخليط ماء البصل وعصير الطماطم وابدئي بفرد الكفتة على السيخ وتأكدي من تماسكها جيدا.

ضعي أسياخ الكفتة على شواية الفحم وانتظري حتى تنضج مع التقليب لها للتسوية من جميع الجوانب، ويفضل تلميع الكفتة من حين لأخر بخليط ماء البصل والطماطم باستخدام فرشاة.

قومى بإخراج أصابع الكفتة من الأسياخ وقدميها على سفرتك ساخنة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات:

كوب من الطحينة.

ربع كوب زبادي.

2 فص ثوم مفروم.

ملح.

كمون.

بابريكا.

عصير ليمون.

خل.

خطوات تحضير السلطة

احضري وعاء ضعي به الطحينة وعليها قليل من الماء الدافئ والزبادي وقلبي المكونات جيدا لعدة دقائق حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي بعد ذلك جميع البهارات إلى الطحينة وقلبيها جيدا ثم قدميها على سفرتك.

أسرار نجاح الكفتة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكفتة وأهم أسرار نجاحها وخاصة أن الكفتة على الرغم من سهولتها إلا أنها قد تتفكك من البعض، لذا غليكم بعض الحيل لضمان الكفتة متماسكة وناجحة.