بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق اسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة

فطيرة السلطانية هي عبارة عن فطيرة طبخ سريعة التحضير احيانا نفضل تناول الخبز الساخن على هيئة فطائر عندما نستيقظ في الصباح ولكن نبحث عن طريقة لتحضير فطور سريع ببعض المكونات البسيطة والسهلة التي لا تحتاج إلى الوقوف في المطبخ لوقت طويل، لنتعرف من خلال السطور القادمة على فطائر الطاسه وطريقة تحضيرها.

مقادير فطائر الطاسة بدون فرن

هناك بعض المقادير الموجوده بسهولة في كل منزل وهي:

كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

3 معالق كبيرة من زيت زيتون أو أي زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة من سكر.

كوب واحد من الماء.

2 كوب من الحليب.

رشة من الملح.

5 معالق كبيرة شبت مقطع.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

قومي بوضع البيضة في وعاء ثم أضيفي ثلاثة معالق فقط كبيرة من الزيت بالاضافة الى السكر كأسا من الماء مع اضافه الحليب وقومي بالتقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات وتتجانس معا.

قومي بسكب المزيج داخل الدقيق ويقلب حتى تتداخل جميع المكونات معا.

يمكن عمل تلك الوصفة ووضع هذه المكونات في الخلاط.

نقوم بإضافة رشة من الملح إلى المكونات السابقة ونقوم بالتحريك جيداً ثم نضع الشبت ونقلب.

نضع مقلاة على النار وضعي قطرتين من الزيت.

نقوم بوضع الخليط في المقلاة ونميل المقلاة يمينا ويسارا حتى يتوزع الخليط في كامل المقلاة.

عندما تنضج الفطائر نقوم بقلبها على الجانب الآخر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نزيلها من النار وتقدم.

حشوات فطائر الطاسة