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عمل بلح الشام، يمكن القيام بإعداد حلوى بلح الشام الشهيرة بسهولة دون بذل أي مجهود فضلا عن أن مكونات الحلوى نفسها موجودة في المنزل بشكل مستمر، لذا إعداد بلح الشام في البيت لن يكلف الفرد أي مجهود أو حتى تكاليف مالية، عوضاً عن أنه واحدًا من أكثر الحلوى التي يفضل الكثير تناولها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا لذا إليكم طريقة عمله بشكل سريع وسهل وبمكونات اقتصادية. عمل بلح الشام عدد ٢ كأس من الدقيق.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة متوسطة من مادة النشا.

٣ بيضات.

كأس من الزيت (يفضل نوع جيد وصافي ).

كأس من ماء الصنبور الفاتر. طريقة عمل بلح الشام في قدر متسع يتم وضع كأس الماء وأيضا كأس الزيت والقيام بالتقليب ووضعها على نار متوسطة وتركهم إلى درجة الغليان.

القيام بعد ذلك بإضافة المواد المتماسكة من دقيق ومقدار النشا والفانيليا، مع الحرص على التقليب بشكل مستمر إلى حين الحصول على عجينة قوامها متماسك.

القيام بإغلاق النار من على القدر مع الاستمرار لمدة ٣ دقائق في تقليب العجينة ويترك لمدة نصف ساعة حتى تبرد تماما.

بعد أن تهدأ العجينة يتم أضافه ٣ بيضات مع التقليب جيدا ،ويتم وضع العجينة في كيس التزيين الذي يستخدمه الحلواني .

القيام بإلقاء بلح الشام في الزيت الذي يفضل أن يكون بارد ونار البوتاجاز خفيفة وذلك لضمان أن بلح الشام يكون باللون الذهبي وفي نفس الوقت طعم جيد وناضج.

ويوضع بعد إخراجه من الزيت في الشراب الذي تم إعداده مسبقا ويفضل أن يكون بارد. شراب بلح الشام مقادير الشراب

كأس ونصف من ماء الصنبور .

عدد ٢ كأس من السكر .

ليمونه كبيرة. طريقة إعداد شراب بلح الشام توضع المقادير في إناء على نار مرتفعة مع القيام بتقليب السكر قليلا في الماء حتى تمام الذوبان.

فور وصول المقادير إلى درجة الغليان القيام بعصر الليمون مع الحرص على إزالة البذور وجعل النار متوسطة مع الحرص على جعل القوام كثيف وفور وصوله إلى هذه الصورة القيام بإنزاله من على النار ويستخدم بارد. عمر شويل - جدة 3 بيضات فقط.. سر طريقة عمل بلح الشام المقرمش من بره ومستوى من جوه اطعم طعم ممكن تعمليه - ثقفني

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