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الكثير لا يمكنه تجاهل طعم ومذاق الشكولاتة باونتي المصنوعة من جوز الهند وعليها طبقة شكولاتة رائعة وهي من أنواع الشكولاتة التي يعشقها الجميع من الصغير حتى الكبير، تلك الوصفة مميزة بشكل رائع وتم تقديمها على موائد الحفلات والسهرات وأعياد الميلاد وسنتعرف على طريقة تحضيرها بالتفصيل وبكافة الخطوات المطلوبة فهي من الوصفات التي لا تتطلب منك أي مجهود أو وقت طويل ويمكن عمل كميات كبيرة منها وحفظها في منزلك من أجل أطفالك. مكونات الشكولاتة باونتي أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.

علبة كبيرة من الحليب المحلى.

نصف كيلو شوكولاتة حوالي 500 جرام.

ملعقة صغيرة نشا.

قليل من الملح. طريقة عمل الشيكولاتة باونتي يتم وضع كل من الحليب المحلى والنشا والملح وجوز الهند، ثم يتم تقليبهم وخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على عجينة رائعة مميزة.

يتم تحضير العجينة وتشكيلها كما تريد من حيث الحجم والشكل سواء كرات أو مستطيلة.

نقوم بإحضار صينية وبها ورقة زبدة ونرص بها العجينة التي تم تشكيها ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.

تأتي الخطوة التالية نقوم بإذابة الشكولاتة في حمام مائي دافئ كالتالي قومي بوضع وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء وبه وعاء الشيكولاتة ويتم تركه على نار هادئة حتى تسيح الشيكولاتة بشكل جيد

نقوم بغمس قطع العجين في الشيكولاتة ونغطيها من كل الجوانب بشكل جيد ثم نضعها في جوز الهند المبشور إذا أحببت ذلك.

ونضعها في الصينية مرة أخرى ونحفظها في الثلاجة لحوالي نصف ساعة، حتى تتماسك المكونات معأ بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة وحفظها في علب وغلقها بشكل محكم وقدميها لأسرتك وأطفالك لإسعادهم.

تستطيع تجميد الشيكولاتة لفترات طويلة وحفظها داخل أكياس تخزين بلاستيكية محكمة الإغلاق، ولكن تأكد من اخراج أي هواء بداخل الكيس حتى لا تفسد طعم وشكل الشكولاتة.

هناك طريقة أخرى وهي وضع الشيكولاتة في مكان بارد وجاف، لكن لابد من تغليفها بشكل جدي ومحكم ويكون الكيس جيد خالي من أي طعوم أو نكهات.

سر نجاح المكافأة هو وضعها في الثلاجة بعد تشكيلها وبعد تغطيتها بالشوكولاتة حتى تخرج متماسكة. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الشكولاتة الباونتي الشهية في البيت - ثقفني

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