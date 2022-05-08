تعرّف على التهاب الكبد الفيروسي

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الرياض - احمد صلاح - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأحد، عن التهاب الكبد الفيروسي، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات حادة وشديدة ومجهولة السبب من هذا المرض عند الأطفال.

ووفق نشرة المعهد، لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لا يتم اكتشافها.

وتوضح نشرة المعهد ماهية هذا المرض، وأعراضه، وأنواعه، إضافة إلى تفصيل علمي حول الفيروسات الغدية، التي تعد فرضية محتملة لهذا النوع من الأمراض.

ما هو التهاب الكبد؟

الكبد عضو حيوي يعالج العناصر الغذائية وينقي الدم ويحارب الالتهابات. عندما يكون الكبد ملتهبًا أو متضررًا، يمكن أن تتأثر وظيفته. يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الكحوليات والسموم وبعض الأدوية وبعض الحالات الطبية في الإصابة بالتهاب الكبد. التهاب الكبد الفيروسي هو التهاب الكبد الناتج عن فيروس وهو السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الكبد.

أعراض التهاب الكبد:

غالبًا لا يكون لالتهاب الكبد قصير المدى (الحاد) أعراض ملحوظة، لذلك قد لا تدرك أنك مصاب به.

إذا ظهرت الأعراض، فيمكن أن تشمل: آلام العضلات والمفاصل، حرارة عالية، الشعور بالمرض، الشعور بالتعب على غير العادة طوال الوقت، شعور عام بالتوعك، فقدان الشهية، آلام في البطن، البول الداكن، براز شاحب رمادي اللون، حكة في الجلد، واصفرار العين والجلد (اليرقان).

التهاب الكبد (أ):

يحدث التهاب الكبدي الوبائي (أ) بسبب فيروس التهاب الكبد( أ). عادة ما يتم التقاطه عن طريق تناول طعام وشراب ملوث ببراز شخص مصاب، وهو أكثر شيوعًا في البلدان التي يكون فيها الصرف الصحي رديئًا.

عادة ما يتحسن التهاب الكبد الوبائي أ في غضون بضعة أشهر، على الرغم من أنه قد يكون شديدًا في بعض الأحيان وقد يهدد الحياة. لا يوجد علاج محدد له ، باستثناء تخفيف أعراض مثل الألم والغثيان والحكة.

يوصى بالتطعيم ضد التهاب الكبد ( أ) إذا كنت معرضاً لخطر كبير للإصابة بالعدوى أو عواقب وخيمة للعدوى، أو كنت تسافر إلى منطقة ينتشر فيها الفيروس، مثل شبه القارة الهندية وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والشرق الأقصى وأوروبا الشرقية.

التهاب الكبد (ب):

ينتج التهاب الكبد (ب) عن فيروس التهاب الكبد (ب) الذي ينتشر في دم شخص مصاب. هي عدوى شائعة في جميع أنحاء العالم وتنتشر عادة من النساء الحوامل المصابات إلى أطفالهن، أو من ملامسة الطفل للطفل. في حالات نادرة، يمكن أن ينتشر عن طريق الجنس غير المحمي وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن. يستطيع معظم البالغين المصابين بالتهاب الكبد (ب) محاربة الفيروس والتعافي تمامًا من العدوى في غضون شهرين.

لكن معظم الأشخاص المصابين في مرحلة الطفولة يصابون بعدوى طويلة الأمد. يُعرف هذا باسم التهاب الكبد B المزمن، ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد. يمكن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لعلاجه.

يوصى بالتطعيم ضد التهاب الكبد (ب) للأشخاص في الفئات المعرضة للخطر، مثل: عمال الرعاية الصحية، الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالتهاب الكبد (ب) ، والأشخاص الذين يسافرون إلى أجزاء من العالم حيث تكون العدوى أكثر شيوعًا

التهاب الكبد (ج):

ينتج التهاب الكبد الوبائي (ج)عن فيروس التهاب الكبد (ج) والذي عادة ما ينتشر من خلال ملامسة الدم مع شخص مصاب من خلال مشاركة الإبر المستخدمة لحقن المخدرات. لذلك، ممارسات الرعاية الصحية السيئة والحقن الطبية غير الآمنة هي الطريقة الرئيسية. غالبًا لا يسبب التهاب الكبد الوبائي أي أعراض ملحوظة، أو قد يسبب أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا فقط، لذلك لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون. يمكن علاج التهاب الكبد الوبائي (ج) بأدوية فعالة جدًا مضادة للفيروسات، ولكن لا يوجد لقاح متوفر حاليًا.

الفيروسات الغُدّية:

الفيروسات الغدية هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب مجموعة واسعة من الحيوانات وكذلك البشر. تم عزل هذا النوع من الفيروسات أول مرة من (اللوزتين)، وهذا سبب التسمية.

تحتوي فيروسات على سبعة أنواع مختلفة على الأقل، وضمن هذه الأنواع، توجد متغيرات جينية تمامًا كما نراها مع فيروسات كورونا والفيروسات الأخرى.

يُطلق على النوع الفرعي المرتبط بتفشي التهاب الكبد الحاد في الأطفال حاليًا النوع الفرعي 41 من الفيروسات الغدية، حيث تم اكتشاف الفيروس في 74 حالة على الأقل حتى الآن. النوع الفرعي 41 ينتمي إلى مجموعة الفيروسات الغدية التي ترتبط عادةً بالتهاب المعدة والأمعاء الخفيف إلى المتوسط مع أعراض الإسهال والقيء وآلام في البطن.

في معظم الأطفال والبالغين الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم، تسبب الفيروسات الغدية مجرد عدم ارتياح، مما يؤدي إلى مرض يُتوقع أن يمر في غضون أسبوع أو أسبوعين. تم الإبلاغ سابقًا عن التهاب الكبد الفيروسي الناجم عن العدوى بالفيروسات الغدية كمضاعفات نادرة. وما زال سبب التهاب الكبد الوبائي المتفشي تحت البحث.