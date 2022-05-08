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نقدم لكم بعض الوصفات من وضع واستخدام ورق الغار مع الشامبو، حيث أن هذه وصفة من أشهر الوصفات المجرّبة مؤخرًا حيث أن هذه الوصفة تساهم في تنعيم الشعر بسهولة وفي وقت قياسي، فالشعر يتأثر بسهولة بالكثير من العوامل البيئية وخاصة الطقس وأشعة الشمس وغيرها، والشعر حساس قليلًا يتأثر بسهولة ويضعف ويصاب بالتقصف والتساقط ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل الوصفة وكيفية استخدامها على الشعر وأهم فوائدها له. طريقة استخدام ورق الغار مع الشامبو للشعر:- عدد عشر أوراق غار.

عدة أكواب من الماء الفاتر. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع أوراق الغار في الماء على النار وقلبي جيدًا حتى تغلي المكونات تمامًا واتركيها لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي بتصفية الماء من أوراق الغار واتركيها تبرد ثم قومي بإضافة ماء ورق الغار ثم قومي بإضافته إلى الشامبو وقلبي جيدًا.

اشطفي شعرك بالماء ثم قومي بغسله بالشامبو مع ورق الغار ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وببلسم خالي من الكبريت.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة من كل أسبوع للحصول على نتائج مميزة وشعر انسيابي. فوائد ورق الغار للشعر تعتبر أوراق الغار من النباتات التي تعمل على مدّ الشعر بالفوائد المتعددة لأنه غني بنسبة كبيرة من العادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر.

كما أنه غني بمكونات نشطة ومضادات أكسدة قوية و مضادات للبكتيريا ولذلك تقوم بتخليص البشرة من أي بكتيريا مثل القشرة والحشرات الصغيرة.

تعمل على تعزيز نمو الشعر في فروة الرأس لأن تخليصه من الفروة يساهم في نمو الشعر بشكل طبيعي.

يحد من تساقط الشعر بشكل غير مبرر وكذلك يساهم في عدم تقصفه و يحد من هيشانه.

مرطب قوي للشعر حيث أنه غني ببعض المواد المرطبة التي تعالج مشكلة جفاف الشعر التي تؤدي إلى تقصفه.

يزيد من كثافة الشعر حيث أنه يقوي البصيلة نفسها كما لو أنه يمدها بطبقة عازلة تحميها من أي عوامل ضارة و أشعة الشمس التي تؤدي إلى تقصفها. عمر شويل - جدة ضفيها على الشامبو لشعرك والنتيجة شعر كالهنود طول وكثافه ولمعان بسرعه الصاروخ - ثقفني

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