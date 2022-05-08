نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى بديل للكيراتين.. فرد الشعر المجعد طبيعيا بدون حرارة كأنك مسشوراه واحصلي على شعر كثيف وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من الفتيات إلى معرفة طريقة تحضير فرد الشعر المجعد طبيعيا وذلك لأن الشعر من أهم علامات الجمال لدى الفتيات، ولابد من الاهتمام به لكي يظل دائمًا ناعم وأكثر حيوية، ومن خلال هذا المقال سوف يتم التعرف على طرق طبيعية تعمل على فرد الشعر والتخلص من التجاعيد والتقصف والهيشان الذي يصيب شعر معظم الفتيات.

فرد الشعر المجعد طبيعيا

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يفضل استخدامها للحصول على نتائج مذهلة في فرد الشعر بدلًا من المواد الكيماوية الضارة.

فرد الشعر بحليب جوز الهند

جوز الهند يحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للشعر التي تساعد على ترطيبه وإعطائه الحيوية ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

كوب واحد من حليب جوز الهند.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التطبيق

في البداية يتم وضع عصير الليمون على حليب جوز الهند ويترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات حتى ترى طبقة دهنية من الحليب.

تؤخذ هذه الطبقة الدهنية ويتم وضعه على الشعر.

يفضل قبل أن يدهن الشعر بحليب جوز الهند يتم غسله جيدًا لتنظيفه من الأتربة وآثار الزيوت العالقة به.

لابد من تدليك فروة الرأس بالحليب جيدًا حتى يتم تنشيط الدورة الدموية لكي تمتص الحليب جيدًا.

يمرر الحليب على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

يتم تغطية الشعر بغطاء الشعر البلاستيكي، ويوضع فوقه منشفة دافئة.

تترك المنشفة على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يمتص الشعر الحليب بشكل جيد.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بالشعر.

يترك الشعر حتى يجف قليلًا وبعدها يتم تمشيطه.

فرد الشعر بزيت الزيتون والبيض

البيض له تأثير كبير على الشعر حيث يعمل على ترطيبه وفرده بشكل جيد.

المكونات

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام.

عدد 2 بيضة.

طريقة التطبيق

يوضع زيت الزيتون على البيض ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ولابد من توزيع الخليط عليه جيدًا باستخدام مشط ذات أسنان واسعة.

يتم وضع غطاء الشعر البلاستيكي على الشعر لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.

يغسل الشعر بالشامبو الخاص بالشعر ويفضل أن يكون ذات تركيز خفيف.

في نهاية مقال فرد الشعر المجعد طبيعيا ذكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها لفرد الشعر، وذكرنا المكونات الموجودة في كل وصفة منهم وطريقة تحضير وتطبيق كل منهم لكي يمكن اتباعهم والاستمرار على استخدامها للحصول على شعر مفرود وناعم.