لو انتي خمرية.. صبغ الشعر بالحناء والقهوة واحصلي على أحلي لون بنى واستعدى لطلة الصيف

هل قمت بتجربة صبغ الشعر من قبل بالقهوة فالقهوة غالبًا ما يتم استخدامها كمشروب ساخن لذيذ، ولكن قامت العديد من السيدات باستخدامه مع الحناء لصبغ الشعر ليعطي لك لونًا جذابًا ولامعًا، لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة في مقالنا طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فعليك أن تتابعنا من أجل ذلك.

صبغ الشعر بالحناء والقهوة

تسعى العديد من النساء للحصول على طلة عصرية صيفية جديدة وطبيعية، دون الضرر للشعر والبصيلات، لذلك نعرض لكم طريقة استخدم الحناء مع القهوة من أجل صبغ شعر بلون رائع وأجعلي شعرك مميز ولامع، وذلك بالطريقة التالية:

صبغة الحناء والقهوة

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من البن المطحون.

نصف كوب من الحناء البودر.

عدد 2 حبة من الليمون.

حبة واحدة من البيض الأحمر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

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أولا قومي بعصر الليمون وضعيه في وعاء عميق.

بعد ذلك أضيفي إليه الحناء وقلبي جيدًا.

ثم قومي بخفق البيضة في وعاء خارجي، ثم قومي بوضعها على الخليط مع التقليب الجيد.

بعد ذلك ضعي البن المطحون على المكونات واستمري في التقليب.

الآن اسكبي الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة لينة سهلة الفرد.

بعد ذلك استخدمي مشط في تقسيم شعرك إلى عدة خصلات متساوية.

ثم مشطي كل جزء على حدا بحيث يكون كل جزء غير متشابك.

بعد ذلك ارتدي جوانتي طبي.

ثم قومي بأخذ مقدار ملعقة من الخليط، واستخدمي يديك في فرده على الخصلة.

بعد ذلك ضعي المزيد على كل كل خصلة وحاولي تغطية جميع أجزاء شعرك حتى الجذور.

ثم احضري كيس من البلاستيك، وقومي بوضعه على شعرك وغطيه جيدًا.

بعد ذلك اتركي الكيس على شعرك لمدة تزيد عن الستين دقيقة حتى تحصلي على اللون المناسب لشعرك.

ثم أزيلي الكيس من على شعرك، وقومي بغسله بماء دافئ لتتخلصي من الخليط الموجود على شعرك.

بعد ذلك استخدمي شامبو مناسب وقومي بغسل شعرك جيدًا به، ثم قومي بشطف شعرك لتتخلصي من أي شئ عليه.

ثم جففي شعرك، ثم استخدمي سيروم مرطب للشعر.

في نهاية الحديث عن صبغ الشعر بالحناء والقهوة فقد عرضنا عليك أفضل طريقة لذلك تفصيليًا، فعليك أن تستخدم هذه المواد التي تساعدك على زيادة كثافة شعرك، والابتعاد عن الصبغات الكيميائية التي ستقوم بإسقاط شعرك مع مرور الوقت.