نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري كعب رجلك بالخل وودعي تشققات وسواد السنين واحصلي علي قدمين مثل الاطفال في 3 ليالي في المقال التالي

نقدم لكم طريقة استخدام وصفة الخل لتنعيم الكعبين، حيث أن من أكثر المشاكل التي قد تصيب الكعبين هي التشقق والخشونة، ولمشكلة تشقق القدمين الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ولكن لكن مشكلة حل وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم كيفية استخدام الخل في معالجة هذه المشكلة، فهي من الأمور المزعجة بالنسبة إلى المرأة بشكل خاص فهي تحب أن تبدو دائمًا ناعمة ولذلك نقدم لها هذا المقال خصيصًا. طريقة استخدام وصفة الخل لتنعيم الكعبين المكونات:- كوبان كبيران من الماء الدافئ.

نصف كوب كبير من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من ملح إبسوم وأخرى من صودا الخبز. خطوات وطريقة العمل:- قومي بخلط كل المكونات جيدًا في وعاء مناسب وقلبي جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

ضعي قدميك في الوعاء بالخليط واتركيها منقوعة بداخله لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي برفع رجلك من الوعاء وقومي بشطفها ثم قومي بتجفيفها تمامًا من الماء.

رطبي قدميك بزيت الخروع أو زيت شجرة الشاي واتركيه على القدمين لمدة حوالي عشر دقائق.

ثم قومي بتقشير قدميك من الجلد الميت عليها بواسطة الحجر الطبيعي حتى تصبح خالية منه تمامًا.

وأخيرًا قومي بترطيب قدميك بأي كريم مرطب مناسب ثم قومي بارتداء الجوارب الطبية قبل النوم.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا حتى تحصلي على أفضل نعومة. وصفة العسل لتشقق القدمين المكونات:- كوب كبير من العسل الأبيض.

وعاء كبير بلاستيكي.

ماء دافئ. خطوات العمل:- قومي بإضافة العسل مع الماء الدافئ في وعاء بلاستيكي كبير وقومي بتقليب المكونين جيدًا.

ضعي قدميك في الخليط لمدة نصف ساعة ثم قومي برفع قدميك واشطفيها جيدًا من العسل.

رطبي قدميك جيدًا بكريم مرطب مناسب ثم قومي بارتداء الجوارب وكرري الوصفة يوميًا. أسباب حدوث مشكلة تشقق القدمين تحدث مشكلة تشقق القدمين بسبب جفاف الجلد وذلك يحدث بسبب بعض العوامل البيئية مثل الطقس البارد.

وكذلك بسبب نقص بعض المعادن والفيتامينات بداخل الجسم.

الإهمال في الاهتمام بقدميك باستمرار يؤدي إلى ذلك.

إصابة الجلد ببعض الأمراض الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية. عمر شويل - جدة نوري كعب رجلك بالخل وودعي تشققات وسواد السنين واحصلي علي قدمين مثل الاطفال في 3 ليالي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوري كعب رجلك بالخل وودعي تشققات وسواد السنين واحصلي علي قدمين مثل الاطفال في 3 ليالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.