نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعًا للشيب الشعر المبكر.. معجزة الخل للتخلص من الشعر الأبيض المبكر بشكل نهائي نتيجة روعه من أول أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة الخل للتخلص من الشعر الأبيض المبكر، تعاني الكثير من النساء من قشرة الشعر، التي تعتبر من أكثر المشكلات المنتشرة بينهم، كما يوجد العديد من الوصفات للتخلص من قشرة الشعر بطرق طبيعية وبخطوات سهلة وبسيطة، وتقوم هذه الوصفات بتقليل القشرة تدريجياً حتى تتخلص منها بشكل تام ولكن يجب الانتظام على الوصفات للحصول على النتيجة المرغوبة.

معجزة الخل للتخلص من الشعر الأبيض المبكر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من القشرة بالإضافة إلى أنها تمد الشعر بالغذاء اللازم لنمو الشعر

العسل والزيت للتخلص من القشرة

قد ينصح باستخدام هذه الوصفة للتخلص من قشرة الشعر وخاصة الشعر الدهني

المكونات

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتان زيت زيتون.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات في كيس بلاستيكي ذات سحاب مع بعضها البعض.

قومي بتسخين الماء وضعي الكيس البلاستيكي فيه لمدة 5 دقائق.

أخرجي الكيس من الماء وضعي الخليط على الشعر ودلكيه جيداً ثم غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لشعرك.

يجب تكرار هذه الوصفة باستمرار للحصول على النتائج المرغوبة.

عصير الليمون

المكونات

كمية مناسبة من عصير الليمون

طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون على الشعر وعلى فروة الرأس بالتساوي.

اتركي العصير على الشعر لمدة 25 دقيقة، وإذا شعرتي بأن هناك حكة في الشعر فهذا أمر غير مقلق.

بعد هذه المدة اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو.

صفار البيض للتخلص من قشرة الشعر

هذه الوصفة فعاله جداً في التخلص من قشرة الشعر الدهنية

المكونات

صفار بيضة أو بيضتين.

طريقة التحضير

ضعي صفار البيض على شعرك وعلى فروة رأسك بشرط أن يكون الشعر جاف.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اغسلي الشعر جيداً بالشامبو وقد تحتاجين إلى غسل الشعر مرتين للتخلص من الرائحة.

وصفه خل التفاح للقضاء على قشرة الشعر

ينصح باستخدام هذه الوصفة للتخلص من قشرة الشعر عند الرجال والنساء

المكونات

كمية خل تفاح.

كمية ماء.

طريقة التحضير

اغسلي شعرك أولاً بالماء والشامبو بالطريقة المعتادة.

اخلطي الماء مع خل التفاح ثم ضعي الخليط على الشعر واشطفي شعرك به.

اتركيه على شعرك لمدة 5 دقائق واشطفيه مرة أخرى بالماء.

وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الشعر

قد يعاني الكثير من قشرة الشعر لذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة للتخلص من قشرة الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة زيت شجرة الشاي

كوب ماء دا فيء.

طريقة التحضير