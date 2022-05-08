أفضل طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن مع طريقة التتبيلة والخضروات

الفراخ المشوية تعتبر من الوجبات اللذيذة التي يفضلها الجميع وبخاصة محبي المشاوي، وتتميز بأن لها طرق تحضير كثيرة تختلف باختلاف تتبيلة الفراخ قبل الشوي، ويمكن أيضاً شوي الفراخ بعد تتبيلها بالزبادي، وتوجد أكثر من طريقة للشوي مثل: الشوي على الفحم بالشواية، أو الشوي في الفرن ووضع قطعة فحم في الصينية.

الفراخ المشوية في الفرن

يمكن الحصول على الفراخ المشوية عن طريق الفرن، كما يلي:

المكونات:

دجاجة مقطعة لعدة إربع.

ملعقة بابريكا صغيرة.

عدد ٦ ملاعق زيت.

ملعقتان كبيرتان كاتشب.

ملعقة بصل بودر صغيرة.

مقدار نصف ملعقة ثوم بودر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نفتح فتحات في أجزاء الدجاجة. ثم نحضر التتبيلة عن طريق وضع كل من: الزيت، الكاتشب، الثوم، البصل، الملح، الفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضع الدجاج في التتبيلة ونضعها في الثلاجة لمدة ١٢٠ دقيقة. ثم نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركه لمدة نصف ساعة ليسخن. نضع الدجاجة بالتتبيلة على شبكة الفرن، وفي الشبكة السفلية نضع صينية بها ماء مغلي ونترك الدجاجة لتنضج مدة ساعة إلا تلت. ثم نقلب الدجاجة على الجهة الثانية ونتركها لمدة نصف ساعة. يجب ملاحظة الماء المغلي في الصينية حتى لا يجف.

طريقة عمل صينية فراخ مشوية بالخضراوات

المكونات:

ثمرتان بطاطس.

ثمرتان جزر.

٤ ملاعق زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان بهارات.

ملعقة زنجبيل بودر.

ملعقة خل كبيرة.

ملعقة كمون صغيرة.

ملعقة كزبرة صغيرة.

ملعقة كركم صغيرة.

نصف ملعقة شطة.

ربع كوب عصير ليمون.

ثوم مفروم.

فلفل أسود.

ملح.

فلفل أخضر.

بصلة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير: