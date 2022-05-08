لشاي العصاري.. كيكة الشاي الهشة اللذيذة السريعة لطعم خيالي بأبسط مقادير لن تفشل منك أبداً

تعد كيكة الشاي من الحلوى المفضلة لدى الجميع نظرًا لسهولة تنفيذها وتوافر مكوناته في المنزل، فمن منا لا يحب طعم الشاي بجانب قطعة من الكيك، وفي هذا المقال نعرض لكم طريقة بسيطة لتحضير الكيك التقليدي لمشاركته مع عائلتك وأصدقائك بوصفة مميزة وسهلة بدون تعقيد مع ضمان نجاحه.

كيكة الشاى

في السطور التالية سنقدم لكم وصفة مميزة لحلوى يفضلها الجميع بمختلف الأعمار وسنقوم بتحضيرها بطريقة مبسطة وسهلة وبمكونات متوفرة في المنزل ولا يستغرق إعدادها الكثير من الوقت، وسوف نعرض لكم الوصفة وهي كالتالي:

مقادير الكيك الهش

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف لبن دافئ.

أربعة بيضات بدرجة حرارة المطبخ .

كوب من السمن أو الزبدة حسب المتوفر لديك بحرارة المطبخ.

رشة فانيليا أو بشر برتقال حسب الرغبة.

باكو بيكنج باودر.

اثنان كوب من السكر الناعم.

رشة ملح.

طريقة عمل الكيك الإسفنجي

نقوم بتسخين الفرن جيدًا قبل البدء في تحضير المكونات.

في البداية نقوم بخلط المكونات الجافة في وعاء عميق ننخل الدقيق ونضيف رشة ملح والبيكنج باودر ونخلطهم جيدًا ونتركهم جانبًا.

في وعاء آخر نضع السمن أو الزبدة مع السكر ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي على السرعة المتوسطة ونزيد السرعة تدريجيًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

نقوم بإضافة البيض تدريجيًا بيضة بيضة ونستمر في الخفق حتى يختفي البيض ويمتزج الخليط جيدًا ونحصل على مزيج ناعم.

نضيف الفانيليا أو بشر البرتقال حسب الرغبة ونخلطهم معًا.

نقوم بإضافة اللبن تدريجيًا على الخليط السابق.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الجافة (الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح معًا ) مع التقليب بخفة حتى تمتزج المكونات معًا مع مراعاة عدم إخراج الهواء من الخليط.

نحضر صينية مدهونة سمن أو زبدة ونقوم بنثرها بالدقيق، ونصب فيها الخليط.

نقوم بخبزها في فرن ١٨٠ درجة المحمي مسبقا وتخبز لمدة ٦٠ دقيقة.

نتركها لتبرد، ثم نقوم بتقطيعا وتقديمها بجانب مشروبك المفضل.

في ختام مقال كيكة الشاي نكون قد قدمنا لكم وصفة مبسطة وسهلة لحلوى يفضلها الجميع ويستمتع بها الكبير قبل الصغير لارتباطها معنا بذكريات مميزة وبطريقة سهلة ونتيجة مضمونة ونتمنى أن تنال رضاءكم.