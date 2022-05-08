نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا لحب الشباب نهائيا ماسك القهوة السحري لعلاج حبوب الوجه بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حب الشباب هو مرض جلدي شائع جدًا يظهر نتيجة مشاكل الجلد ، مثل التغيرات في هرمونات الجسم ، وزيادة الدهون وتراكم الجراثيم، ويمكن أن يظهر عند النساء الحوامل. حب الشباب – الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء ويصاحبه انتفاخ وبثور متقيحة، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة ويسبب ألماً مستمراً. يمكن أن يكون حب الشباب مزمنًا ويؤثر على العديد من الأشخاص في نفس الوقت، لن تتخيل أبدًا عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ، ولا أريدك أن تكون واحدًا منهم، لكن دعني أخبرك بسرور أنه من الممكن التخلص منه، وذلك عن طريق الكافين الكافيين وهو أحد المكونات الرئيسية لمحاربة التجاعيد، وحب الشباب، حيث الكافيين عنصر فعال رائع له استخدامات عديدة! يمكنك استخدامه لمحاربة الشيخوخة أو حب الشباب أو الرؤوس السوداء ونشرح لكم بعض الوصفات للتخلص من حب الشباب من القهوة.

ماسك القهوة والطين

إذا كنت تعتقد أن الكافيين فعال فقط للتعب والقلق والصداع الخفيف ، فأنت مخطئ! يمكن أيضًا استخدام هذا النبات لشفاء بشرتك، والقهوة على الوجه تحقق نتائج جيدة جدًا من نواحٍ عديدة، من التجاعيد إلى مكافحة آثار الإجهاد، يعمل هذا المكون النشط بشكل أساسي عن طريق تحفيز تجديد الخلايا. خصائصه المضادة للأكسدة مفيدة أيضًا للعناية بالبشرة:

مكونات ماسك القهوة والطين

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

1 ملعقة كبيرة من الطين الأخضر أو ​​الأبيض

طريقة التحضير في وعاء، اخلطي القهوة المطحونة واللبن والطين المختار. تخلط جيدا حتى تتشكل عجينة. ثم ضعيه في طبقة سميكة على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

ماسك القهوة والحليب

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة. خذ ملعقة ونصف من الحليب الخام. امزج الاثنين لتشكيل عجينة. يوضع ويترك لمدة 15 دقيقة. شطفه بتدليك لطيف. تابع باستخدام المرطب عدد مرات الاستخدام: استخدم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القهوة مع القرع العسلي

تعتبر القهوة واليقطين من مكونات التقشير التي تعمل على تجديد شباب الجلد وتعزيز الكولاجين وتجعل البشرة متينة ومتوهجة. أضف هذا المحلول المضاد للشيخوخة إلى روتين العناية ببشرتك. طريقة الاستعمال خذ ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة الناعم. خذ نصف كوب من هريس اليقطين. اخلطي الاثنين جيدًا وأضيفي ماء الورد. يوضع ويترك لمدة 20 دقيقة. شطف واتبع بالمرطب. كم مرة تستخدم: استخدم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.