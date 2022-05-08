ماسك نشا الذرة للتخلص من التجاعيد كأنك في 20 من عمرك النتيجة مبهرة

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عمر شويل - جدة ماسك نشا الذرة للتخلص من التجاعيد حيث تسبب التجاعيد الكثير من الحزن للمرأة بشكل عام، كل شخص كبير في السن يريد أن يظل جميلًا من الداخل والخارج.، لا يجب أن نفعل شيئًا جذريًا مثل الجراحة التجميلية، نريد أن نبدو طبيعيين. لذلك أود اليوم أن أشارككم وصفة لماسك رائع لبشرتك، حيث سيجعل البشرة متوهجة كما لم يحدث من قبل، باستخدام نشا الذرة والماء فقط، حيث تعتبر طريقة رخيصة وطبيعية لإزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد من وجهك، ونتائج هذا الماسك تدوم طويلا وسوف تلاحظ تحسناً في ملمس الجلد وتقلصاً في عمق التجاعيد على الوجه عن طريق وضع هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

ماسك نشا الذرة المضاد للتجاعيد

يتم الاستعانة بماسك نشا الذرة للتخلص من للتجاعيد، حيث يدخل في مستحضرات التجميل التقليدية، وذلك عن طريق طحن الذرة ثم تكريرها والنتيجة مسحوق أبيض له تطبيقات متعددة، وينتمي النشا إلى عائلة السكريات التي يمكن استخدامها كمقشر، حتى على البشرة الحساسة، كما التخلص من الزيوت الطبيعية والشوائب عن طريق نشا الذرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على مستوى ترطيب البشرة، وبالتالي تميل إلى الجفاف بسرعة أقل بعد التنظيف، ويعمل نشا الذرة أيضًا على تثبيت الماكياج بلطف: فهو يمتص كمية كبيرة من الماء بحيث يلتصق المكياج بشكل أفضل بالوجه دون أن يخل بعامل الترطيب الطبيعي.

طريقة استخدام ماسك نشا الذرة للتخلص من التجاعيد

مكونات ماسك نشا الذرة للتخلص من للتجاعيد:

250 مل ماء ساخن جدا

2 ملاعق كبيرة نشا الأرز

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

طريقة تحضير ماسك نشا الذرة للتخلص من للتجاعيد

في الماء الساخن ، يُسكب نشا الذرة ويُمزج جيدًا أضيفي دقيق الأرز واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا اتركي المزيج يبرد قبل وضعه على وجه نظيف اتركيه على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يمكن اعتماد هذا القناع كل صباح لتحسين فوائده وإظهار بشرة ناعمة وطرية طوال اليوم.

فوائد نشا الذرة للبشرة

نشا الذرة يعتبر مكون رائع للعديد من علاجات التجميل التي تساعدنا في الحصول على بشرة جميلة ومشرقة.