نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى تتبيلات متنوعة للكباب والكفتة ومشويات الفرن المختلفة في المقال التالي

تتبيلات متنوعة، مع اعتدال الطقس تزداد الحاجة إلى التنزه والخروج في الأماكن العامة والمفتوحة، والنزهات الخارجية تتميز بشكل أساسي بالشوي الذي يتشارك فيه الجميع من الأهل والأصدقاء ويتهافت الجميع على تناول اللحم الساخن فور التقاطه من الشواية، ولأن الأذواق مختلفة في كل شئ فهي كذلك في الشوي أيضًا ولذلك نقدم لكم في ثقفني مجموعة متنوعة من تتبيلات اللحم ليس فقط لتناسب مختلف الأذواق ولكن للتنويع كذلك فالتغيير مطلوب. تتبيلات متنوعة للكباب والكفتة من أهم تتبيلات متنوعة للشوي تتبيلة الكباب والتي يبحث عنها الجميع فالكباب أكلة شعبية ذات شعبية كبيرة في كل الدول العربية.

يفضل تجهيز التتبيلة ونقع قطع اللحم المكعبات الصغيرة بها لمدة ليلة كاملة قبل الشوي.

وتلك التتبيلة عبارة عن عصير ليمون وخل وبصل مفروم أو مبشور وزيت نباتي وبهارات اللحم المعروفة بالإضافة إلى القرفة البودر وبالطبع الملح والفلفل الأسود.

كل هذه المكونات بكميات مناسبة لكمية اللحم الأحمر المتوفرة لعمل الكباب وبالطبع حسب الرغبة يمكن إضافة أو إزالة أي مكون من التوابل.

ومع أن الكباب والكفتة صنفان مرتبطان ببعضهم البعض وفي الغالب يتم تناولهم سويًا إلا أن تتبيلة كل منهما مختلفة عن الوصفة الأخرى.

لذلك نقدم تتبيلات متنوعة من بينها تتبيلة الكفتة والتي تتكون من البصل المفروم وكذلك الطماطم المبشورة بالإضافة إلى توابل الكفتة الجاهزة والبقسماط الناعم والمكونان الأساسيان في كل وصفة الملح والفلفل الأسود.

ويفضل إضافة قطعة من الدهن الضاني للكفتة لإضافة طعم وقوام مميزين لها. تتبيلة مشويات الفرن لا يقتصر الشوي على الفحم فقط أو الشوي خارج المنزل، ولكن يمكننا الاستمتاع بالمشويات المختلفة داخل المنزل وذلك بالشوي داخل الفرن.

ولهذه الوصفات بالتحديد يتم التفنن في إعدادها وإضافة النكهات العربية المميزة.

تتكون هذه الوصفة من الزعتر الطازج وزيت الزيتون والثوم المفروم والفلفل الأسود والملح.

تترك قطع اللحم في هذه التتبيلة فترة حتى تتشربها وتأخذ من كل الأطعمة ثم تتم التسوية داخل الفرن بالطريقة المعتادة لتسوية اللحم.

تلك كانت مجموعة مميزة من التتبيلات المتنوعة للمشويات نرجو أن تقوموا بتجربتها والاستمتاع بالتجمعات العائلية. عمر شويل - جدة أحلى تتبيلات متنوعة للكباب والكفتة ومشويات الفرن المختلفة - ثقفني

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