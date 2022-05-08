نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالقمر.. النشا والخل صاروخ التبييض في ثواني يزيل سواد السنين من البشرة والجسم هيخليكي عروسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من ظهور بعض الأماكن الداكنة في الجسم مثل الكوع والركب ومنطقة الرقبة ومنطقة البطن وذلك بسبب الجفاف الشديد في الجلد وعدم إتباع نظام عناية بالجسم صحيح واستخدام مواد كيميائية مضرة للجلد ويبحث الكثير من السيدات عن حل لهذه المشكلة وتعد وصفة النشا مع الخل من أفضل الطرق التي تساعد في تبيض الجلد والتخلص من أي تصبغات به, كما أنه يغذي الجلد وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة الصحيحة لتفتيح الجسم بالكامل بخليط النشا مع الخل بشكل فوري.

خطوات التخلص من اسمرار الجسم باستخدام خلطة النشا مع الخل

النشا من مواد تفتيح الجلد الطبيعية والتي تقلل من صبغة الميلانين والتي تسبب اسمرار الجلد, كما أن النشا تعمل على تنظيف مسام الجلد بشكل جيد وتزيل الخلايا الميتة والأوساخ التي تتراكم على الجلد وتكون طبقات غامقة وخشنة على الجلد, كما أن استخدام النشا مع الخل يقلل من إفراز الدهون في المسام ويطهر الجلد ولأستخدام هذه الخلطة السحرية يمكن إتباع الخطوات التالية:-

نستخدم معلقتين من النشا مع معلقتين من الخل ونقلب حتى تذوب النشا.

نضيف عليهم معلقة من بودرة التلك ومعلقتين ماء زهر ونقلب حتى تمتزج كل المكونات.

نوزع خلطة التفتيح على كل أجزاء الجسم بداية من الرقبة وحتى أصابع القدم ونتركها عشر دقائق.

نتركه الخلطة حتى تجف على الجسم وبعد ذلك نشطفها جيدًا ونرطب الجسم.

طريقة تقشير الجسم وتفتيحه باستخدام معلقة واحدة من القهوة

القهوة من المكونات التي تدخل في تركيب العديد من كريمات تقشير الجسم, حيث أنها تتميز بإن حبيباتها صغيرة وخفيفة على الجلد ولا تذوب في الماء وبالتالي فهى تزيل أي أوساخ أو جلد متهالك على الجسم وتنشط الدورة الدموية وتجعل لون الجسم وردي, ويمكن استخدام القهوة بأكثر من طريقة ولكن أفضل هذه الطرق الآتي:-