طريقة سهلة وسريعة لعمل كفتة داوود باشا وسر نجاحها بخطوات بسيطة وطعم أحلي من المحلات

الكفتة من أهم الأكلات المميزة التي يتم تقديمها بشكل دائم في لي وقت أو في أي مناسبة، فهي تتميز بطعمها الجميل وقيمتها الغذائية العالية لأنها تتكون من اللحم، ولكن أعتدنا على شكل محدد للكفتة وهي الأصابع المعروفة سواء مشوية أو محمرة، ولكن الآن سوف نتعرف على كفتة داود باشا التي لها شكل يختلف عبارة عن كور مو اللحم، يتم قليها في الزيت ثم يتم وضعها في الصلصة وفي النهاية يصبح طعمها شهي ورائع لمعرفة خطوات تحضيرها تابعو معنا هذا المقال.

طريقة عمل كفتة داود باشا

كفتة داوود باشا من أهم الأكلات التركية التي دخلت إلينا وأحبها الكثير من الناس، وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل كفتة داوود باشا

مكونات الكفتة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين متوسطة الحجم مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

رشة من الكزبرة جافة.

مكونات الصلصة

بصلتين مقطعة قطع صغيرة.

كوب ونصف من صلصة الطماطم.

بعض القطرات من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مرقة من الدجاج.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة بهارات مختلفة.

طريقة التحضير