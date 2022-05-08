نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل كفتة داوود باشا وسر نجاحها بخطوات بسيطة وطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
الكفتة من أهم الأكلات المميزة التي يتم تقديمها بشكل دائم في لي وقت أو في أي مناسبة، فهي تتميز بطعمها الجميل وقيمتها الغذائية العالية لأنها تتكون من اللحم، ولكن أعتدنا على شكل محدد للكفتة وهي الأصابع المعروفة سواء مشوية أو محمرة، ولكن الآن سوف نتعرف على كفتة داود باشا التي لها شكل يختلف عبارة عن كور مو اللحم، يتم قليها في الزيت ثم يتم وضعها في الصلصة وفي النهاية يصبح طعمها شهي ورائع لمعرفة خطوات تحضيرها تابعو معنا هذا المقال.
طريقة عمل كفتة داود باشا
كفتة داوود باشا من أهم الأكلات التركية التي دخلت إلينا وأحبها الكثير من الناس، وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل كفتة داوود باشا
مكونات الكفتة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلتين متوسطة الحجم مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
- رشة من الكزبرة جافة.
مكونات الصلصة
- بصلتين مقطعة قطع صغيرة.
- كوب ونصف من صلصة الطماطم.
- بعض القطرات من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- مرقة من الدجاج.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- رشة بهارات مختلفة.
طريقة التحضير
- احضري اللحمة في وعاء، وأضيفي إليها البصل المبشور والبهارات التي تم تحضيرها للكفتة.
- قومي بإدخال الخليط بعد أن يتجانس مع بعض بداخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب التوابل والخليط.
- بعد ذلك اخرجيها، وابدئي في تشكيلها كرات مناسبة صغيرة الحجم.
- بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت.
- حمري كرات اللحمة بداخلها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- أخرجي الكفتة واتركيها جانبًا.
- احضري وعاء بعد ذلك واضيفي به قطرات الزيت.
- أضيفي بداخله البصل المقطع والدقيق.
- قلبي المكونات حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- يمكنك إضافة الصلصة الان ومرقة الدجاج.
- أتركي الصلصة حتى تتسبك.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- بعد ذلك يمكنك إضافة كرات الكفتة، واتركيها حتى لبعض الدقائق حتى تغلي مع بعض و تمتص الصلصة.
- يمكنك الآن تقديم كفتة داوود باشا في أطباق مناسبة للتقديم.
- يتم تناولها مع الأرز الأبيض بألف هنا وشفا.
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