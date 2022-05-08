لشعر جذاب وملفت.. اصبغي شعرك لون أشقر رمادي مثل الكوافيرات بمكونات طبيعية وبدون شيب ناجحة 100%

تسعى الكثير من السيدات عن البحث عن طرق لصبغ الشعر باللون الاشقر الرمادي وتقوم بشراء الصبغات المختلفة لصبغ الشعر ولكن تلك الصبغات تمثل خطرًا كبيرًا على فروة الرأس والشعر فتحتوي تلك الصبغات على مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وسقوطه وتقصفه وهيشان الشعر لذلك لجأت الكثير من السيدات والفتيات والعرائس للبحث عن طرق طبيعية تساعد في صبغ الشعر بدون أي ضرر ومن أهم تلك الوصفات والمكونات الحنة البلدي حيث تساعد الحنة البلدي في صبغ الشعر وإعطاءه اللون الأشقر المميز بدون أي اعراض جانبية أو ضرر على الشعر وسوف نتناول ذلك خلال هذا المقال بأقل المقادير وأسهل المكونات.

طريقة صبغ الشعر بواسطة الحناء

تعتبر الحناء من المكونات المهمة التي تعمل على تقوية بصيلة الشعر ومقاومة الالتهابات والجراثيم الموجودة بالشعر علاوة على أنها تعطي الشعر اللون المميز وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة كبيرة من الحناء البلدي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من القهوة.

قليل من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات التي تم ذكرها بالمقادير المذكورة.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض مع إضافة الماء جزء بجزء حتى تصبح المكونات ممزوجة جيدًا.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه.

نقوم بوضع المكونات المذكورة على الرأس مع التدليك ونتركها ١٠ ساعات.

نقوم بغسل الشعر من الحنة وتجفيفه.

يمكن تكرار هذه الخلطة كل ٣ شهور حيث نحصل من خلال تلك الوصفة على اللون الاشقر المميز.

أهمية الحناء

تحتوي الحناء على الكثير من المواد المهمة التي تساعد في تقوية الشعر وتمنع تساقطه وسوف نتناول فوائدها خلال تلك السطور